Novibet: Πρεμιέρα στα play offs του Champions League με ειδικά στοιχήματα! (17/02)

Τα play offs του Champions League ανοίγουν την αυλαία τους με τέσσερα συναρπαστικά παιχνίδια.

Η αρχή γίνεται στην Κωνσταντινούπολη εκεί όπου η Γαλατασαράι υποδέχεται τη Γιουβέντους.

Οι Τούρκοι έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα και ονειρεύονται μία διάκριση στη διοργάνωση. Αν μάλιστα είχαν δείξει καλύτερο πρόσωπο στο τέλος στη League Phase ίσως και είχαν τερματίσει ψηλότερα.

Από την άλλη η Γιουβέντους είχε αντίθετη πορεία και στις τελευταίες 4 αγωνιστικές σημείωσε 3 νίκες.

Προέρχεται βέβαια από την ήττα στο ντέρμπι με την Ίντερ για τη Serie A, έχοντας τρομερά παράπονα από τη διαιτησία. Η αναμέτρηση στην Τουρκία είναι εξαιρετικά αμφίρροπη και φαίνεται ότι όλα θα κριθούν στη ρεβάνς.

Γαλατασαράι – Γιουβέντους 1: 3.45 X: 3.55 2: 2.08

Μεγάλο ματς θα διεξαχθεί και στην Πορτογαλία όπου η Μπενφίκα φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες και στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, εκεί όπου οι «Αετοί» πήραν μία απίθανη νίκη με 4-2 και μαζί και την πρόκριση στα play offs.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προέρχεται από δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα και τώρα θέλει να επαναλάβει παρόμοια εμφάνιση.

Στην αντίπερα όχθη η Ρεάλ Μαδρίτης απέτυχε να πάρει την απευθείας πρόκριση στους «16» και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπενφίκα.

Από τότε βέβαια μετράει τρεις σερί νίκες στη La Liga και δείχνει να φτιάχνει το κλίμα στο εσωτερικό της.

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 1: 3.70 X: 3.95 2: 1.89

Η Ντόρτμουντ περιμένει την Αταλάντα σε μία άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Οι Βεστφαλοί έδειχναν ικανοί να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα του Champions League αλλά δεν επικράτησε σε καμία από τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.

Το τελευταίο διάστημα παίζουν καλό ποδόσφαιρο, έχουν τρεις σερί νίκες στην Bundesliga και πηγαίνουν με ανεβασμένη ψυχολογία στο ματς.

Από την άλλη η Αταλάντα παρουσίασε ένα αρκετά καλό πρόσωπο στην Ευρώπη και μέχρι την τελευταία αγωνιστική διεκδικούσε την απευθείας της πρόκριση.

Με τον Παλαντίνο στον πάγκο έχει βελτιωθεί αισθητά και θέλει να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 1: 2.01 X: 3.65 2: 3.55

Στον γαλλικό «εμφύλιο», η Μονακό υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν. Το φαβορί στην αναμέτρηση είναι ξεκάθαρο, με τους κάτοχους του τίτλου να έχουν ως στόχο το back to back.

Οι Μονεγάσκοι παρουσιάζουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, σε μία γενικά μέτρια χρονιά για τους ίδιους. Η αναμέτρηση με την Παρί είναι ιδιαίτερη, ενώ φέτος για τη Ligue 1 επικράτησαν με 1-0 στο Πριγκιπάτο.

Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε από την άλλη σίγουρα δεν «τρομάζει» τη φετινή σεζόν.

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στην πρώτη οκτάδα της League Phase ενώ είναι και δεύτερο στο πρωτάθλημα.

Παραμένει βέβαια το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, την οποία ιδανικά θέλει να εξασφαλίσει από σήμερα.

