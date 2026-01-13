Novibet: Oι αναμετρήσεις του Κυπέλλου με ενισχυμένες αποδόσεις! (14/01)

Το Κύπελλο Ελλάδας μπαίνει στην πιο ενδιαφέρουσα φάση του, μέχρι την επόμενη, με τέσσερις σπουδαίες νοκ άουτ αναμετρήσεις για τα προημιτελικά, οι οποίες εφόσον δεν κριθούν στα 90 λεπτά θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι.

Στη Λιβαδειά ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά (15:00) με αμφότερους να απέχουν μία πρόκριση από το να γράψουν ιστορία, καθώς ο νικητής θα βρεθεί για πρώτη φορά σε ημιτελικά του θεσμού.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε το 4/4 στη League Phase για να βρεθεί απευθείας στους «8», ενώ η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο μετά την 10η θέση στη League Phase τσέκαρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά χάρη στο 0-1 στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου.

Λεβαδειακός – Κηφισιά 1:1.67 X:3.85 2:5.15

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ (17:00), με τις δύο ομάδες να συναντιούνται ξανά μετά το 2-0 υπέρ της «Ένωσης» στη League Phase.

Οι «κιτρινόμαυροι» του Μάρκο Νίκολιτς έχουν κάνει το 2/2 επί των Κρητικών και στο πρωτάθλημα (0-1, 2-1) έχοντας κάνει το 4/4 στη League Phase, ενώ η ομάδα του Χρήστου Κόντη μετά την 6η θέση στον όμιλο πέρασε το εμπόδιο του Αστέρα στο Παγκρήτιο (2-0).

ΑΕΚ – ΟΦΗ 1:1.24 X:6.10 2:12.50

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» διεξάγεται το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ (18:30), με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες σε 26η αναμέτρηση στο Κύπελλο και για 4η φορά σε προημιτελικό, με δύο προκρίσεις για τον «δικέφαλο» και μία για τους Πειραιώτες.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε το απόλυτο στον όμιλο παίρνοντας την πρωτιά, ενώ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε στους «8» με νίκη στα πέναλτι επί του Ατρομήτου.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1:1.85 X:3.50 2:4.40

Τελευταίος χρονικά είναι ο προημιτελικός της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη (20:30), με τις δύο ομάδες να διασταυρώνονται σε νοκ άουτ προ τελικού για πρώτη φορά μετά το 2000 και την πρόκριση των «κίτρινων» στα πέναλτι.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ έφτασαν ως εδώ χάρη στο 4/4 στη League Phase, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πέρασε στα Playoffs το εμπόδιο του Παναιτωλικού (2-0).

Παναθηναϊκός – Άρης 1:1.72 X:3.60 2:5.15

