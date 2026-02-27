Novibet: Μία εγγραφή. Καμία Κατάθεση. 10.460 ΔΩΡΑ!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αν τα έμαθες όλα από τον τίτλο, δεν έχει σημασία. Οφείλεις να διαβάσεις και τη συνέχεια. Τι νόμιζες; Μπορείς να φύγεις τόσο εύκολα;

Η απόλυτη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ που θα σου δώσει 10.460 ΔΩΡΑ* είναι εδώ και είναι στη Novibet! Καλά διαβάζεις. Πάνω από 10.000 ΔΩΡΑ* γίνονται δικά σου, αν πραγματοποιήσεις την εγγραφή σου στη Novibet, από 24/2 έως και 15/3 στις 23:59, κάνοντας χρήση του promo code NOVIBEST!

Σκέψου το σαν ένα boost. Αυτό το κάτι που θα σε ωθήσει να κάνεις τρομερά πράγματα. Αν σκεφτόσουν καιρό να κάνεις το πρώτο βήμα, τώρα είναι η στιγμή σου. Βασικά όχι ακριβώς τώρα… Αλλά από 24/2-15/3, όπως γράφει λίγο πιο πάνω!

Και κάπου εδώ να σου ξεκαθαρίσουμε ότι η συγκεκριμένη προσφορά όχι μόνο είναι α-πίσ-τευ-τη αλλά έχει και κάτι ακόμα που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει. Είναι ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ! To απόλυτο WIN-WIN για εσένα που διαβάζεις αυτή τη στιγμή και όποιον άλλ@ κάνει εγγραφή με τον κωδικό NOVIBEST

Και τα ΔΩΡΑ. Μην ξεχνάς τα 10.460 ΔΩΡΑ!

Στη Novibet ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ και αυτό φαίνεται από το… καλωσόρισμα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

