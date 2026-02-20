ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Novibet: Ερυθρόλευκο comeback με ενισχυμένες αποδόσεις! (21/02)

LIVE C

Επιστροφή στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (17:00) για την 22η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε επιστροφή στις νίκες για να μη χάσουν κι άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγο μετά τον πρώτο αγώνα με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και λίγο πριν τη ρεβάνς στη Γερμανία αντιμετωπίζει την ομάδα του Αγρινίου μην έχοντας περιθώρια για κάτι άλλο εκτός από τη νίκη για να μείνει πίσω στη μάχη για την κορυφή.

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1) και τη λευκή ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός έχει μείνει στους 47 βαθμούς και θέλει επιστροφή στα «τρίποντα», έχοντας παράλληλα το μυαλό του στον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν (24/2).

Το 0-2 από τη γερμανική ομάδα στον πρώτο αγώνα για τα Playoffs του Champions League έχει ψαλιδίσει δραματικά τις ελπίδες για πρόκριση, με τους Πειραιώτες να θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες, έχοντας όμως επανέλθει στις νίκες εντός συνόρων για ψυχολογική ώθηση.

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 1:1.13 Χ:8.60 2:20.00

Ο Παναιτωλικός από την πλευρά του βρήκε οξυγόνο βαθμολογικά χάρη στις δύο νίκες που πήρε με ΑΕΛ Novibet (1-4) και Αστέρα Τρίπολης (3-1), ανεβαίνοντας στους 21 βαθμούς και πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου βρήκε «τρίποντα» για πρώτη φορά μες στο 2026 καθώς η προηγούμενη νίκη της ήταν το 0-1 στις Σέρρες στις αρχές Δεκεμβρίου και ακολούθησαν 7 ήττες.

Το άσχημο σερί έσπασε και πλέον οι Αγρινιώτες βρίσκονται σε σαφώς καλύτερη βαθμολογική θέση, αλλά και ψυχολογικά, θέλοντας να κυνηγήσουν θετικό αποτέλεσμα όπως το περσινό 0-0 στο αντίστοιχο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Super League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα