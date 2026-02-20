Novibet: Ερυθρόλευκο comeback με ενισχυμένες αποδόσεις! (21/02)

Επιστροφή στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (17:00) για την 22η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε επιστροφή στις νίκες για να μη χάσουν κι άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγο μετά τον πρώτο αγώνα με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και λίγο πριν τη ρεβάνς στη Γερμανία αντιμετωπίζει την ομάδα του Αγρινίου μην έχοντας περιθώρια για κάτι άλλο εκτός από τη νίκη για να μείνει πίσω στη μάχη για την κορυφή.

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1) και τη λευκή ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, ο Ολυμπιακός έχει μείνει στους 47 βαθμούς και θέλει επιστροφή στα «τρίποντα», έχοντας παράλληλα το μυαλό του στον επαναληπτικό με τη Λεβερκούζεν (24/2).

Το 0-2 από τη γερμανική ομάδα στον πρώτο αγώνα για τα Playoffs του Champions League έχει ψαλιδίσει δραματικά τις ελπίδες για πρόκριση, με τους Πειραιώτες να θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες, έχοντας όμως επανέλθει στις νίκες εντός συνόρων για ψυχολογική ώθηση.

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 1:1.13 Χ:8.60 2:20.00

Ο Παναιτωλικός από την πλευρά του βρήκε οξυγόνο βαθμολογικά χάρη στις δύο νίκες που πήρε με ΑΕΛ Novibet (1-4) και Αστέρα Τρίπολης (3-1), ανεβαίνοντας στους 21 βαθμούς και πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου βρήκε «τρίποντα» για πρώτη φορά μες στο 2026 καθώς η προηγούμενη νίκη της ήταν το 0-1 στις Σέρρες στις αρχές Δεκεμβρίου και ακολούθησαν 7 ήττες.

Το άσχημο σερί έσπασε και πλέον οι Αγρινιώτες βρίσκονται σε σαφώς καλύτερη βαθμολογική θέση, αλλά και ψυχολογικά, θέλοντας να κυνηγήσουν θετικό αποτέλεσμα όπως το περσινό 0-0 στο αντίστοιχο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

