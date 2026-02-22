ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Novibet: Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις! (23/02)

West Ham United v Manchester United, ManU Premier League Manchester United forward Benjamin Sesko 30 scores a GOAL 1-1 and celebrates during the West Ham United v Manchester United Premier League match at the London Stadium, London, England on 10 February 2026 Credit: Phil Duncan/Every Second Media Editorial use only. All images are copyright Every Second Media Limited. No images may be reproduced without prior permission. All rights reserved. Premier League and Football League images are subject to licensing agreements with Football DataCo Limited. see https://www.football-dataco.com Copyright: xIMAGO/EveryxSecondxMediax ESM-1794-0076 PhilxDuncanx/xEveryxSecondxMediax

Η αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα ολοκληρώνεται την Κ. Δευτέρα (23/2) με ενδιαφέρουσες μονομαχίες.

Στο «Hill Dickinson Stadium» η Έβερτον υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00) για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Τα «ζαχαρωτά» βρίσκονται στους 37 βαθμούς καθώς την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκαν από την Μπόρνμουθ (1-2), χάνοντας έπειτα από αήττητο πέντε αγώνων.

Αντίστοιχα η Γιουνάιτεντ του Μάικλ Κάρικ δεν κατάφερε να επεκτείνει σε πέντε τις συνεχόμενες νίκες της, μένοντας στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και πήγε στους 45 βαθμούς, έχοντας ωστόσο αήττητο 9 αγώνων στο πρωτάθλημα.

Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1:3.60 X:3.80 2:1.96

Στη La Liga η 25η αγωνιστική ρίχνει αυλαία στη χώρα των Βάσκων, με την Αλαβές να υποδέχεται τη Χιρόνα (22:00) σε μια σημαντική μονομαχία στη μάχη για την παραμονή.

Οι Βάσκοι του Εντουάρντο Κουντέτ έχουν 26 βαθμούς μετά το 1-1 με τη Σεβίλλη, ενώ η ομάδα του Μίτσελ πέτυχαν τη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής με το 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο μίνι ντέρμπι της Καταλωνίας ανεβαίνοντας στους 29 βαθμούς.

Αλαβές – Χιρόνα 1:2.40 X:2.90 2:3.45

Η 26η αγωνιστική στη Serie A ολοκληρώνεται στο «Dall’ Ara» της Μπολόνια, όπου η ομώνυμη ομάδα αντιμετωπίζει την Ουντινέζε (21:45) με τις δύο ομάδες .

Οι γηπεδούχοι του Βιντσέντζο Ιταλιάνο έσπασαν το αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών στο πρωτάθλημα χάρη στο 1-2 στην έδρα της Τορίνο και μπόρεσαν να ανέβουν στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα με 33 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή οι «μπιανκονέρι» του Κόστα Ρούγιανιτς παρέμειναν για δεύτερη σερί αγωνιστική κολλημένοι στους 32 βαθμούς μετά το 1-2 από τη Σασουόλο και θα αναζητήσουν το πρώτο «τρίποντο» με τους Μπολονέζους μετά το 2023 (3-0) που είναι η μοναδική τους στα 12 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Μπολόνια – Ουντινέζε 1:1.90 X:3.45 2:4.20

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα κορυφαία πρωταθλήματα

