Novibet: Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις! (16/02)

October 18, 2025, Sabadell, Barcelona, Spain: Barcelona Spain 18.10.2025 Lamine Yamal FC Barcelona, Barca , Alex Moreno Girona FC,Joel Roca Girona FC and Daley Blind Girona FC battle for the ball during the La Liga EA Sports between FC Barcelona and Girona FC at Estadi Olimpic Lluis Companys on 18 October 2025 in Barcelona. Sabadell Spain - ZUMAu50_ 20251018_zsp_u50_053 Copyright: xXavixUrgelesx

Η Δευτέρα είναι μία μέρα που ρίχνει την αυλαία στις αγωνιστικές αρκετών πρωταθλημάτων.

Στη Super League, o Ατρόμητος φιλοξενεί στο Περιστέρι τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Κηφισιά.

Εντός έδρας βέβαια δεν δείχνουν το ίδιο καλό πρόσωπο, έχοντας μία νίκη σε 10 παιχνίδια (1-3-6).

Από την άλλη η ομάδα των Σερρών βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση μετά και την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική.

Βλέπει τη διαφορά από τη σωτηρία της να έχει αυξηθεί στους 14 βαθμούς και μοιάζει δύσκολο να κάνει την ανατροπή.

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 1: 1.41 X: 4.30 2: 9.00

Στην Ισπανία η Χιρόνα υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε μία άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν στο -2 από την κορυφή και θέλουν να επανέλθουν σε αυτή.

Τα ματς απέναντι στη Χιρόνα κρύβουν εκπλήξεις τα τελευταία χρόνια ενώ έχουν και αρκετά γκολ.

Ψάχνουν μάλιστα αντίδραση μετά τη βαριά ήττα (4-0) από την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Κύπελλο και μπορούν να «ξεσπάσουν».

Στην αντίπερα όχθη οι γηπεδούχοι δεν βιώνουν την καλύτερη τους σεζόν και δίνουν «μάχη» για την παραμονή τους.

Έχουν να νικήσουν εδώ και τρεις αγωνιστικές στη La Liga αλλά μετρούν μόλις μία ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια τους.

Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 1: 8.20 X: 6.10 2: 1.39

Για τη Serie A η Κάλιαρι περιμένει τη Λέτσε στη Σαρδηνία. Η ομάδα του Πιζακάνε προέρχεται από την ήττα της στο «Ολίμπικο» απέναντι στη Ρόμα, ένα αποτέλεσμα που ήταν εντός προγράμματος.

Οι 28 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει της δίνουν μία ασφάλεια και μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Λέτσε.

Οι φιλοξενούμενοι έχουν ψυχολογία μετά τη νίκη τους απέναντι στην Ουντινέζε (2-1) που τους κράτησε οριακά εκτός της ζώνης του υποβιβασμού.

Εκτός έδρας έχουν ρεκόρ 2-2-7 και θέλουν να πάρουν τουλάχιστον τον βαθμό με αντίπαλο την Κάλιαρι.

Κάλιαρι – Λέτσε 1: 2.35 X: 2.85 2: 3.60

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

