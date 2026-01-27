Novibet: Αδιανόητη απόδοση για νίκη του Ολυμπιακού στην Ολλανδία!

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (22:00) στην 8η και τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Champions League, για την πρόκριση στα νοκ άουτ της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χάρη στις δύο νίκες που πήρε στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές πέτυχε αυτό που ήθελε: Να φέρει την υπόθεση εισόδου στην 24άδα στα δικά της πόδια και να μην εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα στην τελευταία στροφή.

Μετά το 0-1 στο Καζακστάν επί της Καΐράτ με το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς ήρθε το 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την κεφαλιά του Κοστίνια στο 2’ και το πλασέ του Ταρέμι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ώστε πλέον με 8 βαθμούς (2-2-3) να γνωρίζει πως με «τρίποντο» και στην Ολλανδία θα μπει στην προνομιούχο 24άδα για να διεκδικήσει μέσω της ενδιάμεσης φάσης την πρόκριση στους «16».

Αντίστοιχα σε περίπτωση ισοπαλίας ή και ήττας ακόμα προκύπτουν σενάρια που μπορεί και πάλι να στείλουν τους Πειραιώτες στα νοκ άουτ.

Την είσοδο στην 24άδα διεκδικεί και ο Άγιαξ, ο οποίος με την ανατροπή και νίκη επί ισπανικού εδάφους κόντρα στη Βιγιαρεάλ (1-2) έφτασε στους 6 βαθμούς (2-0-5), έχοντας μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης.

Αναμφίβολα η ομάδα του Φρεντ Γκριμ για να είναι σε θέση να περιμένει τα αποτελέσματα-δώρα από τα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικές θέλει το «τρίποντο» και τους πρώτους βαθμούς στο «σπίτι» της, καθώς σε τρεις αγώνες στη «Johan Cruyff Arena» έχει ισάριθμες ήττες και μάλιστα χωρίς να έχει σκοράρει (0-2 από την Ίντερ, 0-3 από τη Γαλατασαράι, 0-2 από την Μπενφίκα).

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για 7η φορά συνολικά και τρίτη στο Champions League, μετά τα παιχνίδια στον όμιλο τη σεζόν 1998/1999 με νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ (1-0) και απάντηση του «Αίαντα» στην Ολλανδία (2-0), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πετάξει εκτός τον αντίπαλό τους το 1983 στο Κύπελλο UEFA με το 2-0 στο ΟΑΚΑ.

