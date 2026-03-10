Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Νιουκάστλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για το πρώτο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς για τους «16» του Champions League. Το δεύτερο ματς θα γίνει στις 18 Μαρτίου. Ισχύουν οι κανονισμοί παράτασης και πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει με τη νικήτρια του Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Νιούκαστλ μετράει 1 νίκη και 4 ήττες με αντίπαλο την Μπαρτσελονα (5-10 γκολ). Οι δύο σύλλογοι συναντήθηκαν στην Αγγλία και τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της League Phase και η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-1.

Η Νιουκάστλ το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα και εναλλάσσει νίκες και ήττες. Προέρχεται από ήττα με σκορ 3-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι εντός έδρας για το Κύπελλο Αγγλίας, γνωρίζοντας έτσι τον αποκλεισμό. Στο πρωτάθλημα κατέχει τη 12 θέση με απολογισμό 11 νίκες, 6 ισοπαλίες και 12 ήττες. Έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ από τις ομάδες που βρίσκονται στο δεύτερο μισό της κατάταξης (42 σε 29 ματς), έχει δεχτεί όμως και 43.

Η Μπαρτσελόνα τρέχει σερί τεσσάρων επιτυχιών σε όλες τις διοργανώσεις, με τελευταία το εκτός έδρας 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη LaLiga. Το γκολ σημείωσε ο Γιαμάλ στο 68’. Είχε προηγηθεί το 3-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, το οποίο όμως δεν της έδωσε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, καθώς είχε ηττηθεί στο α’ ματς με 4-0.

