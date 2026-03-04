ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ματσάρα στο Νησί, αποδοσάρες στη winmasters!

Νομίζατε πως η Premier League ανήκει στα Σαββατοκύριακα; Όχι μόνο! Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη επιστρέφει με μεσοβδόμαδη, εμβόλιμη δράση και φυσικά ακολουθεί και η winmasters με τις κορυφαίες αποδόσεις.

Ματσάρα, λοιπόν, στο Νησί, πολύ δυνατή μονομαχία ανάμεσα στη Νιουκάστλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οπότε, πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Η Νιουκάστλ κυνηγά το ευρωπαϊκό εισιτήριο και η έδρα της είναι ένα από τα πιο ισχυρά της όπλα. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ακόμη κι έτσι το παιχνίδι προμηνύεται ιδιαίτερα αμφίρροπο. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, με τον άσο να βρίσκεται στο 2.55, το «διπλό» στο 2.65 και την ισοπαλία στο 3.75. Από εκεί και πέρα, το δικό τους στοιχηματικό ενδιαφέρον έχουν και τα γκολ. Το line το συναντάμε στο 3, με το Over να προσφέρεται στο 1.89 και το Under στο 1.95.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο. 

Φυσικά, όμως, δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει και τις αποδόσεις που αφορούν σε πιο ιδιαίτερες επιλογές. Σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, που πάντα έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα το G/G+Over 3,5 το βρίσκουμε στο 2.45, ενώ το combo για Over 2,5 γκολ, Οver 10,5 κόρνερ και Over 3,5 κάρτες το συναντάμε στο ελκυστικό 5.05. Το anytime τέρμα του «καυτού» Μπένιαμιν Σέσκο προσφέρεται σε απόδοση 2.29 και αυτό του πάντα σημαντικού Άντονι Γκόρντον στο 3.10.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 700 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code MADMARCH.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

