Νιούκαστλ – Μαν. Γιουνάιτεντ και ΠΑΟ – ΟΦΗ 0% γκανιότα και φουλ «Ενισχυμένα» Bet Builders

Ντερμπάρα Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο με «Ενίσχυση» σε Μπλαουγκράνα Γκολ

Αυξημένο ενδιαφέρον έχει αγωνιστικά η Τετάρτη και αυτό οφείλεται κυρίως στις δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις της Super League. Η μία εξ αυτών, το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, αλλά και η ματσάρα της Premier League (σ.σ.: έχει δυνατή αγωνιστική), Νιούκαστλ – Μαν. Γιουνάιτεντ, παίζουν στην Elabet με 0% γκανιότα και τις πιο «Ενισχυμένες» αποδόσεις!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταξιδεύει στο «St James’ Park» με στόχο να διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη τετράδα της Premier League. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» βρίσκονται στην 3η θέση με 51 βαθμούς μετά από 28 αγωνιστικές, ισόβαθμοι με την Άστον Βίλα και τρεις μπροστά από τη Λίβερπουλ. Με περίπου 10 αγωνιστικές να απομένουν, κάθε αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη μάχη των θέσεων για το Champions League. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα από τα μέσα Ιανουαρίου, έχοντας συγκεντρώσει 19 βαθμούς. Παρότι αρκετές νίκες ήρθαν με οριακό σκορ, η Γιουνάιτεντ δείχνει ωριμότητα και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία των αγώνων.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 9.50: Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες / Σκόρερ Εμπουεμό / Under 11.5 Κόρνερ / Over 0.5 Σουτ Μέινου

Απέναντί της, η Νιούκαστλ βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο στο πρωτάθλημα. Οι «Καρακάξες» έχουν υποχωρήσει στη 13η θέση με 36 βαθμούς και απέχουν επτά από την πρώτη επτάδα που οδηγεί στην Ευρώπη. Η ομάδα του Έντι Χάου έχει ηττηθεί στα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια της Premier League, ενώ εντός έδρας μετρά τρεις διαδοχικές ήττες, έχοντας δεχθεί οκτώ γκολ σε αυτό το διάστημα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.70: Over 2.5 Γκολ / Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες / Over 8.5 κόρνερ 

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τους «Πράσινους» να βρίσκονται στην 5η θέση με 39 βαθμούς, ισόβαθμοι με τον Λεβαδειακό που είναι 4ος, και με νίκη μπορούν να τον προσπεράσουν προσωρινά μπαίνοντας δυνατά στη μάχη της τετράδας, ο οποίος είναι ο μοναδικός εγχώριος στόχος που έχει απομείνει. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ παλεύει για την παρουσία του στο γκρουπ 5-8 των playoffs και κάθε βαθμός είναι κρίσιμος στη μάχη με Άρη, Ατρόμητο και Βόλο.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, παρά τις πάρα πολλές και διαδοχικές απουσίες, δείχνει να βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδας, με τον εκπληκτικό Τεττέη να πυροβολεί για πέμπτο διαδοχικό ματς (6 γκολ σε αυτό διάστημα) Ο ΟΦΗ προέρχεται από μια πειστική εμφάνιση και νίκη με 3-0 απέναντι στην ΑΕΛ και θέλει θέση στο γκρουπ 5-8.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Νίκη ΠΑΟΚ / Under 3.5 Γκολ / Over 1.5 Σουτ στην Εστία Γιακουμάκης

Για τον ΠΑΟΚ αυτή η εξ αναβολής αναμέτρηση στην έδρα του με την Κηφισιά έχει την εξής απλή συλλογιστική: Νικάει και πιάνει Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας. Η εικόνα του στο τελευταίο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν κυριαρχική, αλλά το 2-0 χαρακτηρίστηκε μάλλον… φτωχό. Από την άλλη, η Κηφισιά προέρχεται από σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στον Λεβαδειακό, βάζοντας τέλος σε σερί εννέα αγώνων χωρίς τρίποντο. Η προϊστορία είναι ξεκάθαρα υπέρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετρά το απόλυτο (3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, με γκολ 11-1).

