Νίκη από το μέλλον και… 13άρα απόδοση στην Interwetten!

Μουντιαλικό όνειρο ήταν και πάει για την Εθνική Ελλάδας, η οποία δεν τα κατάφερε στην προκριματική φάση του διευρυμένου σε 48 ομάδες Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως, διαθέτει περίσσευμα ταλέντου και δίψα για να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση, από τις οποίες το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέχει εδώ και έντεκα χρόνια, με τελευταία παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στην Βραζιλία.

Και, με το βλέμμα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028 που θα διεξαχθεί σε Αγγλία, Ιρλανδία, Ουαλία και Σκωτία, η Ελλάδα υποδέχεται τους χάιλαντερς στο «Καραϊσκάκης» (Σάββατο 15/11, 21:45) με στόχο μια νίκη γοήτρου που θα αποτελέσει ταυτόχρονα την πρώτη σελίδα ενός νέου, καλύτερου κεφαλαίου.

Η Interwetten.gr παίζει… EURO μπάλα πλέον με 13άρα απόδοση, η οποία προκύπτει από Bet Builder με πέντε επιλογές από την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Σκωτία, η οποία παλεύει με την Δανία για την πρωτιά του τρίτου ομίλου και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Έχουμε και λέμε: Νίκη της Ελλάδας, να σημειωθεί πάνω από 1,5 γκολ συνολικά, να εκτελεστούν πάνω από 8,5 κόρνερ συνολικά, να βρει δίχτυα ο φορμαρισμένος Χρήστος Τζόλης και να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Τζον ΜακΓκίν.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Μετά την Αγγλία, η Γαλλία έγινε η δεύτερη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που εξασφάλισε μουντιαλικό εισιτήριο, το οποίο κυνηγούν το Σαββατοκύριακο Ελβετία, Ισπανία, Πορτογαλία (έστω και χωρίς τον τιμωρημένο Κριστιάνο Ρονάλντο), Αυστρία, Νορβηγία και Βέλγιο.

Η Interwetten.gr κάνει… ζέσταμα ενόψει του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε επτά μήνες από τώρα με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Εκτός από τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας, οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν το Σαββατοκύριακο είναι οι Γεωργία – Ισπανία (15/11, 19:00), Ελβετία – Σουηδία (15/11, 21:45), Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ρουμανία (15/11, 21:45), Ουγγαρία – Ισλανδία (Κυριακή 16/11, 16:00), Ουκρανία – Ισλανδία (16/11, 19:00) και Ιταλία – Νορβηγία (16/11, 21:45).

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

