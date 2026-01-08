ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Νέα χρονιά και Προσφορά γνωριμίας* με 1126 δώρα* χωρίς κατάθεση στη Stoiximan!

Το 2026 ήρθε και η Stoiximan μοιράζεται με ολοένα και περισσότερο κόσμο το μοναδικό προϊόν της σε στοίχημα, Live Casino και όχι μόνο. Έτσι, με το ξεκίνημα της χρονιάς, παρουσιάζει μία νέα μοναδική προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση,για να καλωσορίσει τα νέα μέλη της.

 Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1126* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Με τη διαδικασία της εγγραφής και μόνο, χωρίς κάποια κατάθεση, το παιχνίδι παίρνει αμέσως τα πάνω του. Τα νέα μέλη που θα αποφασίσουν κάτι τέτοιο έως και τις 31 Ιανουαρίου, θα απολαύσουν τη δράση που θα τους εξασφαλιστεί από τα 500 δώρα* που θα πάρουν.

Όσα από τα μέλη ολοκληρώσουν ακολούθως και τη διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού που μόλις άνοιξαν, διαδικασία που είναι εντελώς δωρεάν, θα λάβουν επιπλέον 626 δώρα* για στοίχημα και Live Casino. 

Προαιρετικά, θα υπάρχει κι ένα τρίτο βήμα, για όσα νέα μέλη επιθυμούν να πάνε παραπέρα, κάνοντας μία πρώτη κατάθεση, με 900 δώρα* να έρχονται σε αυτή την περίπτωση!

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1126* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι και προϋποθέσεις

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα