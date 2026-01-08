Νέα χρονιά και Προσφορά γνωριμίας* με 1126 δώρα* χωρίς κατάθεση στη Stoiximan!

Το 2026 ήρθε και η Stoiximan μοιράζεται με ολοένα και περισσότερο κόσμο το μοναδικό προϊόν της σε στοίχημα, Live Casino και όχι μόνο. Έτσι, με το ξεκίνημα της χρονιάς, παρουσιάζει μία νέα μοναδική προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση,για να καλωσορίσει τα νέα μέλη της.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1126* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Με τη διαδικασία της εγγραφής και μόνο, χωρίς κάποια κατάθεση, το παιχνίδι παίρνει αμέσως τα πάνω του. Τα νέα μέλη που θα αποφασίσουν κάτι τέτοιο έως και τις 31 Ιανουαρίου, θα απολαύσουν τη δράση που θα τους εξασφαλιστεί από τα 500 δώρα* που θα πάρουν.

Όσα από τα μέλη ολοκληρώσουν ακολούθως και τη διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού που μόλις άνοιξαν, διαδικασία που είναι εντελώς δωρεάν, θα λάβουν επιπλέον 626 δώρα* για στοίχημα και Live Casino.

Προαιρετικά, θα υπάρχει κι ένα τρίτο βήμα, για όσα νέα μέλη επιθυμούν να πάνε παραπέρα, κάνοντας μία πρώτη κατάθεση, με 900 δώρα* να έρχονται σε αυτή την περίπτωση!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι και προϋποθέσεις