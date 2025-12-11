ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

NBA 2025-2026: Επόμενη Ομάδα Αντετοκούνμπο και οι Θάντερ να φτάσουν τις 74+ νίκες στο Pamestoixima.gr

Στο Pamestoixima.gr βρίσκεις ειδικά στοιχήματα* για το NBA, ενισχυμένες αποδόσεις* και πλήθος επιλογών που κάνουν το παιχνίδι ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς αγορές ξεχωρίζουν αυτά που αφορούν το μέλλον των κορυφαίων παικτών αλλά και ιστορικά ενδεχόμενα της νέας σεζόν!

Next Team Giannis: Πιθανή ομάδα Αντετοκούνμπο | Pamestoixima.gr

Για το μελλοντική ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA, το Pamestoixima.gr προσφέρει την σούπερ αγορά «Ομάδα στην οποία θα ανήκει ο Γιάννης στις 06/02/2026», με αποδόσεις που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον:

  • Μιλγουόκι Μπακς – 1.90
  • Νιου Γιορκ Νικς – 2.25
  • Λος Άντζελες Λέικερς – 4.75
  • Σαν Αντόνιο Σπερς – 5.50

Race to 74 Wins: Οι Θάντερ να φτάσουν τις 74+ νίκες | Pamestoixima.gr 

Για τη νέα σεζόν 2025/26, το Pamestoixima.gr προσφέρει την σούπερ ενισχυμένη απόδοση* σχετικά με το αν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μπορούν να φτάσουν τις 74+ νίκες στη regular season, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ!

  • 74+ regular season wins: 8.00* (από 6.20)

Μια επιλογή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούν στενά την ανοδική πορεία των Θάντερ.

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών σε περιμένουν στο Pamestoxima.gr.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα