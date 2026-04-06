Νάπολι – Μίλαν με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Η Νάπολι υποδέχεται στο «Stadio Diego Armando Maradona» τη Μίλαν για την 31η αγωνιστική της Serie A. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην 3η και τη 2η θέση της κατάταξης αντιστοίχως και θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για διεκδίκηση του τίτλου.

Έχουν αναμετρηθεί δύο φορές την τρέχουσα σεζόν. Η Μίλαν νίκησε με 2-1 εντός έδρας για το πρωτάθλημα Ιταλίας και η Νάπολι 2-0 σε ουδέτερο γήπεδο για το Σούπερ Καπ. Η νυν γηπεδούχος μετράει τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της με τη Μίλαν.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Νάπολι πριν από τη διακοπή είχε βρει ρυθμό και πήγαινε από νίκη σε νίκη. Μέτρησε τέσσερις επιτυχίες στη σειρά, επί των Βερόνα (2-1), Τορίνο (2-1), Λέτσε (2-1) και Κάλιαρι (1-0). Πριν από αυτές είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αταλάντα στο Μπέργκαμο. Οι 9 από τις 10 τελευταίες υποχρεώσεις της και στις δύο διοργανώσεις που συμμετέχει, πρωτάθλημα και Κύπελλο, είχαν γκολ και από τις δύο πλευρές. Διαθέτει την 5η καλύτερη επίθεση της Serie A, με 46 γκολ σε 30 ματς. Επιπλέον, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει ηττηθεί εντός έδρας, έχοντας νικήσει στους 10 από τους 14 αγώνες της εντός πόλεως.

Η Μίλαν, από την άλλη, πριν από τη διακοπή νίκησε με 3-2 την Τορίνο. Ήταν η 3η νίκη της στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, καθώς είχε επικρατήσει της Κρεμονέζε εκτός έδρας με 2-0, αλλά και της πρωτοπόρου Ίντερ με 1-0. Η ήττα είχε έρθει από τη Λάτσιο (1-0). Αυτή η αξιόλογη πορεία έχει διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για τον τίτλο, καθώς βρίσκεται έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή. Μετράει 9 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα στα 15 εκτός έδρας παιχνίδια της.

Ο άσος της Νάπολι βρίσκεται στο 2.60** και το διπλό της Μίλαν εντοπίζεται στο 3.10** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ προσφέρεται στο 2.25**, ενώ το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 1.65**. Όσο για το γκολ/γκολ και Over 2,5 γκολ, πληρώνει 2.60** στην πλατφόρμα της Betsson.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά πρακτικό Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ