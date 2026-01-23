Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ και τα ματς ΑΕΚ & Ολυμπιακού με τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders στην Elabet

Το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Premier League ανοίγει με τη Λίβερπουλ να ταξιδεύει στον νότο για να αντιμετωπίσει την Μπόρνμουθ, σε μια αναμέτρηση που έχει ξεκάθαρο αντίκτυπο στη μάχη για τα εισιτήρια του Champions League. Οι «Reds» βρίσκονται στην 4η θέση με 36 βαθμούς μετά από 22 αγωνιστικές και, παρότι παραμένουν αήττητοι για μεγάλο διάστημα, έχουν κολλήσει στις ισοπαλίες. Το 1-1 με την Μπέρνλι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη ισοπαλία τους στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που επέτρεψε σε Γιουνάιτεντ και Τσέλσι να πλησιάσουν, ενώ Μπρέντφορντ και Νιούκαστλ καραδοκούν.

Παρά το συγκεκριμένο μοτίβο, η συνολική εικόνα της ομάδας του Άρνε Σλοτ παραμένει σταθερή. Η Λίβερπουλ «τρέχει» αήττητο σερί 13 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και προέρχεται από εμφατική νίκη με 3-0 στη Μαρσέιγ στο Champions League. Μακριά από το «Άνφιλντ» παρουσιάζεται αξιόπιστη, με καλό έλεγχο ρυθμού και περιορισμένα αμυντικά ρίσκα, κάτι που της επιτρέπει να παραμένει μέσα στους βασικούς διεκδικητές της τετράδας.

Η Μπόρνμουθ, από την άλλη, βρίσκεται στη 15η θέση με 27 βαθμούς και συνεχίζει να ψάχνει σταθερότητα. Η πρόσφατη ισοπαλία με την Μπράιτον ήρθε με δραματικό τρόπο, χάρη στο εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Κωστούλα στο φινάλε, όμως συνολικά τα θετικά αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Από τις αρχές Νοεμβρίου, οι «Cherries» έχουν μόλις μία νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που εξηγεί και τη βαθμολογική τους θέση. Παρ’ όλα αυτά, στην έδρα τους συνήθως δυσκολεύουν τους μεγάλους, παίζοντας πιο προσεκτικά και με έμφαση στη συνοχή.

Η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ της Λίβερπουλ. Οι «Reds» έχουν επικρατήσει στις 12 από τις τελευταίες 13 μεταξύ τους αναμετρήσεις πρωταθλήματος, ενώ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου άνοιξαν τη σεζόν με νίκη 4-2. Συνολικά, έχουν σημειώσει 52 γκολ απέναντι στη Μπόρνμουθ στην Premier League, αριθμός ενδεικτικός της ιστορικής υπεροχής τους.

Στην Ελλάδα, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρας, σε ένα ματς που μπορεί να τη στείλει προσωρινά μόνη στην κορυφή. Μετά το αρχικό στραβοπάτημα στο ξεκίνημα του 2026, η «Ένωση» αντέδρασε εκκωφαντικά με το 4-0 επί του Παναθηναϊκού, έχοντας τον Γιόβιτς σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αστέρας, αντίθετα, βρίσκεται σε αναταραχή, με τρίτη αλλαγή προπονητή στη σεζόν (ντεμπούτο Ράσταβατς) και σοβαρό επιθετικό πρόβλημα, γεγονός που τον κρατά πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και χωρίς νίκη από τον Νοέμβριο.

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη επί της Λεβερκούζεν. Το ζητούμενο για τους «Ερυθρόλευκους» είναι η συγκέντρωση, καθώς ακολουθεί ο Άγιαξ. Η θεσσαλική ομάδα πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της παρά το πρόσφατο ντεφορμάρισμα με τις τρεις διαδοπικές ήττες. Η προϊστορία στο «Καραϊσκάκης» πάντως γέρνει συντριπτικά υπέρ των γηπεδούχων.

