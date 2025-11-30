ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μπολόνια – Κρεμονέζε με «μπουστάρισμα» σε ημίχρονο και γκολ από την Elabet (01/12)

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο + Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες + Over 7.5 κόρνερ

Η Μπολόνια έχει βαλθεί να τους βγάλει όλους λάθος. Συνεχίζει την ανοδική της πορεία και δείχνει ότι η χρονιά με τον Τιαγκο Μότα στον πάγκο της δεν ήταν πυροτέχνημα. 5η με ένα ματς λιγότερο και μόλις 4 βαθμούς από την κορυφή για την αρμάδα του Ιταλιάνο, η οποία δείχνει να αντέχει το εξαντλητικό πρόγραμμα με τα ευρωπαϊκά ματς. Έρχεται από μεγάλη εβδομάδα όπου σκόραρε 7 φορές ( 3-0 την Ουντινέζε & 4-1 επί της Ζάλτσμπουργκ).

Στον αντίποδα η Κρεμονέζε παλεύει για σταθερότητα, μετά από ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό ξεκίνημα, το οποίο όπως ήταν φυσικό δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεδομένου του ρόστερ, αλλά και του -3 λόγω ποινής που δέχτηκε. Καθαρά ποδοσφαιρικά είναι μία ομάδα με αμυντικές αδυναμίες, αλλά ιδιαιτέρως ικανή επιθετικά, αφού αν επιβεβαιωθούν οι μέσοι όροι της ένα γκολ μπορεί να το πετύχει στο Ρενάτο Νταλ’Αρα.

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Ράγιο – Βαλένθια, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Νίκη Βαγιεκάνο & Under 2.5 γκολ & Over 8.5 Συνολικά κόρνερ

Η φετινή μάχη παραμονής στη La Liga έχει ήδη αρχίσει να «ζεσταίνεται», με Ράγιο Βαγιεκάνο και Βαλένθια να βρίσκονται σε απόσταση βολής στη βαθμολογία και κάθε πόντος να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η δεύτερη τη τάξει ομάδα της Μαδρίτης δυσκολεύεται εσχάτως με εμφανή τα σημάδια κόπωσης από την προσθήκη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων σε ένα βραχύ ρόστερ με περιορισμένες ποιοτικές εναλλακτικές. Παραμένει σκληροτράχηλη και ειδικά στην έδρα δεν δέχεται εύκολα γκολ, αλλά ούτε σκοράρει με μόνη εξαίρεση το ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι με την Λεχ Πόζναν ( 3-2).

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Βαλένθια, η οποία παλεύει να βρει μία σταθερότητα στην απόδοσή της και να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Πρόκειται για μία ομάδα που σκοράρει δύσκολα, αλλά δέχεται με μεγαλύτερη ευκολία γκολ από την σημερινή της αντίπαλο, τομέας στον οποίο δείχνει σημαντική βελτίωση στα τελευταία ματς, προσπαθώντας να διατηρήσει το μηδέν και να «κλέψει» τα ματς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.00: Ημίχρονο/Τελικό Ομόνοια Λευκωσίας & over 3.5

Δυο εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες στα μεγάλα παιχνίδια για την Ομόνοια Λευκωσίας, μία ευρωπαϊκή όπου με 2 μεστές εμφανίσεις (2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου και μία σπουδαία ισοπαλία (1-1) στη Λωζάνη) και μία προβληματική στο πρωτάθλημα, όπου έδειξε αδυναμία να ανταποκριθεί στα «ντέρμπι» του Κυπριακού πρωταθλήματος.

Με τις λεγόμενες «μικρομεσσαίες» ομάδες του πρωταθλημάτος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα πάντως και έτσι έχει διατηρήσει την επαφή της με την κορυφή. Η έτερη Ομόνοια, δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά το σημερινό ματς δείχνει παραπάνω από τις δυνατότητες σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος και με μία ομάδα που είναι σε θέση να αναδείξει όλες τις αμυντικές της και όχι μόνο αδυναμίες.

