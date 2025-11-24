ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Μπλακ Φράιντεϊ βδομάδα για… αρχόντους!

Η φετινή Μπλακ Φράιντεϊ με 2.025 δώρα* είναι φτιαγμένη για… αρχόντους και «ομορφιές»! Και κρατάει μία εβδομάδα.

Η Μπλακ Φραϊντέι φέτος δεν… αστειεύεται! Γιατί με αυτή την προσφορά* μπαίνεις σαν άρχοντας με 2.025 δώρα*, που σε περιμένουν στο πρώτο τραπέζι στην πίστα της διασκέδασης. Αυτή η εβδομάδα από σπέσιαλ γίνεται επικά… Μπλακ!

Έπικ Μπλακ Φράιντεϊ με 2.025 δώρα* από την Προσφορά Γνωριμίας χωρίς κατάθεση!

Στην Vistabet το παιχνίδι είναι για… αρχόντους και ξεκινά με 2.025 δώρα* από την επική Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση! Αυτή την Μπλακ Φράιντεϊ της ζεις από το… πρώτο τραπέζι στην πίστα της διασκέδασης. Το παιχνίδι στο Live Casino και η εμπειρία του Στοιχήματος ξεκινούν με μοναδικό τρόπο και σπέσιαλ δώρα*.

Το Live Casino της Vistabet «ανοίγει» τις πύλες του και είναι διαθέσιμο απ’ όπου κι αν είσαι μέσω κινητού, τάμπλετ ή υπολογιστή. Ντίλερ που μιλούν ελληνικά είναι διαθέσιμοι σε τραπέζια Ρουλέτας ή Μπλάκτζακ εκεί όπου κάνεις φουλ… της διασκέδασης! Διάσημα Live Game Shows έρχονται από την οθόνη της τηλεόρασης με μοναδικά γραφικά. Τίτλοι όπως το Who Wants to be a Millionaire Live Roulette (©2021 CPT Holdings.,Inc. All Rights Reserved.) μπορείς να τα βρεις στο πιο αληθινό Live Casino και το πορτοκαλί app.

Φουλ της διασκέδασης με 2.025 δώρα* από Έπικ Μπλακ Φράιντεϊ!

Επικές στιγμές ζεις και στο Στοίχημα με Priceboosts κάθε μέρα. Ακόμα μπορείς να βρεις τις κορυφαίες αναμετρήσεις με 0% Γκανιότα*, την ώρα που το Build A Bet* είναι διαθέσιμο και στο Live!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα