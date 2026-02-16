Μπενφίκα – Ρεάλ με 0% γκανιότα και φουλ «Ενισχυμένα» Bet Builders σε Ch. League και Final-8 στο μπάσκετ

Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης συναντώνται ξανά στη Λισαβόνα, 20 περίπου ημέρες μετά το απίθανο θρίλερ που έστειλε τους Πορτογάλους στα play-offs του Champions League. Οι δυο τους είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να παίρνει τη νίκη με 4-2 και μαζί το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης χάρη στο γκολ του τερματοφύλακα, Ανατόλι Τρουμπίν, στην τελευταία φάση του αγώνα!

Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Μετά από εκείνη την ήττα στη Λισαβόνα, η ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα έχει σαλπίσει την αντεπίθεση με τρεις σερί νίκες στη La Liga που την έχουν επαναφέρει στην κορυφή. Προέρχονται από άνετη τεσσάρα απέναντι στη Σοσιεδάδ ακόμη και χωρίς τη βοήθεια του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ξεκουράστηκε και θα είναι έτοιμος για τον αγώνα στην Πορτογαλία.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.00: Νίκη Μπενφίκα ή Ισοπαλία – Under 2.5 γκολ – Over 2.5 Παυλίδης

Ο Γάλλος είχε πετύχει και τα δυο γκολ – ένα σε κάθε ημίχρονο – στον προηγούμενο αγώνα κόντρα στη Μπενφίκα, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων σε Πορτογαλία κι Ευρώπη που την έχει διατηρήσει στην 3η θέση του πρωταθλήματός της. Το θετικό ρεκόρ βέβαια προκύπτει κυρίως βάσει των επιθετικών αρετών παρά της αμυντικής συνοχής, με τους Αετούς να έχουν επιτρέψει συνολικά 14 γκολ στα δίχτυα τους στα τελευταία 11 επίσημα ματς.

Τουλάχιστον στην πορτογαλική πρωτεύουσα μπορούν να νιώθουν λίγο πιο άνετοι με τις απουσίες των Μπέλιγχαμ και Ροντρίγκο, όμως ο Κιλιάν Μπαπέ των 38 φετινών γκολ μαζί με τον ανεβασμένο Βινίσιους αρκούν για να προκαλέσουν έναν διαρκή πονοκέφαλο στα πλάνα του Ζοσέ Μουρίνιο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.33: Νίκη Γαλατάσαραϊ ή Ισοπαλία – Under 2.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Ικάρντι

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους, πράξη πρώτη στα play-offs του Champions League. Η «Τσιμ-Μπομ» είναι πρώτη στο πρωτάθλημα Τουρκίας και προέρχεται από τέσσερις εγχώριες νίκες, όμως στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Έχει να πανηγυρίσει τη νίκη άλλωστε σε ισάριθμους αγώνες στο Champions League, αδυνατώντας παράλληλα να διατηρήσει απαραβίαστη την εστία της στο ίδιο διάστημα.

Οι Μπιανκονέρι πάλι δεν βρίσκονται σε ιδεατή φόρμα ενόψει του αγώνα στην Πόλη. Έχουν να νικήσουν άλλωστε από την 1η του Φλεβάρη, μετρούν τρεις σερί αγώνες χωρίς τρίποντο και στη Serie A έχουν οπισθοχωρήσει στην 5η θέση. Συν τοις άλλοις τα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν συνδυαστεί με ευχάριστες αναμνήσεις… Οι Μπιανκονέρι συγκεκριμένα απέτυχαν να κερδίσουν τα τρία τελευταία εκτός έδρας ματς κόντρα στη Γαλατά, ενώ προέρχονται και από πέντε σερί αποκλεισμούς σε ευρωπαϊκά νοκ-άουτ…

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.80: Νίκη Ολυμπιακού 1ο ημίχρονο & Under 4,5 πόντοι

Final-8 για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ ξεχωρίζει.

Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά έχουν τεράστια κενά στη θέση “1” και “5”. Οι απουσίες των Ντόρσεϊ, Φαλ, Μόρις, Τζόζεφ, αλλά και ο αμφίβολος Μιλουτίνοφ κάνουν την ΑΕΚ να… ονειρεύεται μια επανάληψη του 2018, όταν είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό για να κατακτήσει την κούπα. Η Ένωση άλλωστε τρέχει ένα τρομακτικό σερί 12 νικών σε όλες τις διοργανώσεις που την έχει εκτοξεύσει στην 3η θέση του πρωταθλήματος. Παρουσιάζει βελτιωμένο πρόσωπο τους τελευταίους μήνες στο παρκέ που αναμενόμενα της έχει χαρίσει άλλον αέρα, όμως η ποιοτική διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι εμφανής.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

