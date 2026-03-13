ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η γηπεδούχος κατέχει θέση που την οδηγεί στα play-in, που είναι ο ενδιάμεσος νοκ άουτ γύρος για είσοδο στα πλέι οφ, ενώ οι Ισραηλινοί, με δύο αγώνες λιγότερους, βρίσκονται σταθερά σε θέση πλέι οφ.

Στον α’ γύρο η Χάποελ επιβλήθηκε με 103-86, συνάντηση η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία των δύο συλλόγων. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε 93% ευστοχία στις βολές και 54% στα τρίποντα.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 17 νικών και 13 ηττών στην Ευρωλίγκα. Υπέστη τρεις ήττες στις ισάριθμες αγωνιστικές που προηγήθηκαν. Την Κυριακή για το ισπανικό πρωτάθλημα επιβλήθηκε με 109-78 εκτός έδρας της Μπρεογκάν, νικώντας στα τρία πρώτα δεκάλεπτα: 27-13, 30-18, 26-11. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχασε 36-26, όμως η διαφορά των 41 πόντων που είχε πάρει από τα τρία προηγούμενα ήταν αδύνατον να καλυφθεί. Βρίσκεται στην 3η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος, πίσω από τις Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, από τη μεριά της, έχει ρεκόρ 17-11 στην Ευρωλίγκα. Έχει να παίξει είτε για τη Euroleague είτε για το πρωτάθλημα Ισραήλ από τις 26 Φεβρουαρίου, όταν και επικράτησε με 92-86 της Μιλάνο. Ήταν η τέταρτη διαδοχική της επιτυχία, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες επί των Μακάμπι Ρανανά (98-75), Μακάμπι Ιρόν Ραμάτ Γκαν (91-62) και Χολόν (89-83). Στο παιχνίδι με το Μιλάνο είχε 17 στις 19 βολές και 7 στα 17 τρίποντα.

Οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» για να πάρουν τη νίκη. Ο άσος της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο 1.68** και το διπλό της Χάποελ Τελ Αβίβ ανεβαίνει στο 2.24** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Στα πλεονεκτήματα πόντων, το χάντικαπ Μπαρτσελόνα -3,5 εμφανίζεται στο 2.01** και το χάντικαπ Χάποελ Τελ Αβίβ +3,5 δίνεται στο 1.81**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στον αγώνα που διεξάγεται στο «Palau Blaugrana», ο συνδυασμός νίκη Μπαρτσελόνα και Over 170.5 συνολικοί πόντοι, ανεβαίνει στο 3.55** από 3.21.

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

