Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (12/12)

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο «Palau Blaugrana» τον Ολυμπιακό για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague. Η ισπανική ομάδα μετράει 24 νίκες και 18 ήττες με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Η Μπαρτσελόνα αφότου άλλαξε προπονητή και την ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ έχει ανέβει επίπεδο. Το κοντέρ γράφει 9-5. Μετράει 4 νίκες στα 5 τελευταία στη διοργάνωση και δύο συνεχόμενες επιτυχίες. Την Κυριακή επιβλήθηκε με 102-71 της Ανδόρρας για το πρωτάθλημα, ενώ δύο 24ωρα νωρίτερα είχε νικήσει με 89-79 στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός μετράει 8-5 στην Ευρωλίγκα. Την προηγούμενη αγωνιστική δεν έπαιξε μιας και αναβλήθηκε το εντός έδρας ματς κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Έρχεται από νίκη με 100-93 επί της ΑΕΚ εντός έδρας για την GBL. Ωστόσο, σ’ εκείνο το ματς δεν έπαιξε όσο καλά θα ήθελε. Νίκησε εξάλλου μόνο στο ένα από τα τέσσερα δεκάλεπτα, στο δεύτερο με 21 πόντους διαφορά (33-12), όπου και πήρε τη διαφορά που τον έστειλε στη νίκη.

Στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός οι αποδόσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες. Ο άσος της Μπαρτσελόνα προσφέρεται στο 1.87** και το διπλό του Ολυμπιακού τοποθετείται στο 1.98** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Όσον αφορά το σύνολο των πόντων, το Over 165,5 συνολικοί πόντοι με παράταση βρίσκεται στο 1.82** και το αντίστοιχο Under πάει στο 1.98**.

Στην κατηγορία νικητής Ευρωλίγκας , ο Ολυμπιακός είναι ψηλά στη λίστα. Δίνεται στο 4.70** να κατακτήσει το τρόπαιο στην πλατφόρμα της Betsson. Μεγάλο φαβορί ο Παναθηναϊκός με 3.75**, ενώ η Μπαρτσελόνα προσφέρεται στο 19.00**.

