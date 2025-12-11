Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και… ερυθρόλευκη «Ενίσχυση» στην Elabet

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της EuroLeague με μια επικίνδυνη, αλλά γνώριμη αποστολή: την επίσκεψη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Σε μια έδρα που ιστορικά για τις περισσότερες ομάδες μοιάζει «απόρθητη», οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να την μετατρέψουν σε… φιλόξενο προορισμό. Τρεις νίκες στις τέσσερις πιο πρόσφατες εξορμήσεις στη Βαρκελώνη, τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες συνολικά απέναντι στη Μπαρτσελόνα από το 2024 και μια παράδοση που γεννά αισιοδοξία ενόψει του αποψινού ραντεβού.

Η Μπαρτσελόνα μετρά τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ευρωπαϊκά παιχνίδια και με ρεκόρ 9-5 βρίσκεται στην πρώτη εξάδα, δείχνοντας σαφώς βελτιωμένη μετά την πρόσληψη του Τσάβι Πασκουάλ. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, βρίσκεται μια θέση πιο κάτω (8-5), με ματς λιγότερο και ξεκάθαρο στόχο να «πιάσει» τους Καταλανούς, κερδίζοντας έδαφος στη βαθμολογία λίγο πριν από την απαιτητική συνέχεια του Δεκεμβρίου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έδειξε στο Βελιγράδι ότι βρίσκει ξανά το επιθετικό του άγγιγμα, «γράφοντας» 29 πόντους απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μαζί του, ο Νικολά Μιλουτίνοφ συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πιο σταθερές παρουσίες ρακέτας της διοργάνωσης, με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά εμφάνιση. Με αυτό το δίδυμο σε φόρμα και την παράδοση στο πλευρό του, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο πλάνο απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που σκοράρει πολύ, αλλά δεν… κλειδώνει πίσω.

Το Βελιγράδι χωρίζεται ξανά στα δύο, καθώς Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζονται για ακόμη μία τιτανομαχία. Το κλίμα στην Παρτίζαν παραμένει εκρηκτικό μετά την αποχώρηση Ομπράντοβιτς, με την ομάδα να ψάχνει σταθερότητα σε μια περίοδο αγωνιστικής και δομικής αστάθειας. Ο Ουάσινγκτον και ο Τζόουνς δίνουν λύσεις, αλλά το σύνολο δείχνει αδύναμο στα κρίσιμα σημεία. Ο Ερυθρός Αστέρας, αντίθετα, βρίσκεται σε καλύτερο momentum. Μονέκε και Νουόρα αποτελούν σταθερές απειλές, ενώ ο Μίλερ–ΜακΊνταϊρ οργανώνει με ψυχραιμία. Η εμπειρία, η συνοχή και η άμυνα των φιλοξενούμενων αναμένεται να καθορίσουν ένα ντέρμπι που παραδοσιακά οδηγείται σε χαμηλό σκορ και κλείνει στις λεπτομέρειες.

Στο «Ανοέτα», η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Χιρόνα συναντιούνται σε εντελώς διαφορετικές φάσεις. Η Σοσιεδάδ κυνηγά σταθερότητα, με μόλις τέσσερις νίκες στη La Liga και πρόσφατες αναλαμπές που δείχνουν πως αρχίζει να πατά καλύτερα. Στο σπίτι της είναι πιο αξιόπιστη (10 βαθμοί σε 7 αγώνες) και λειτουργεί πιο συμπαγώς. Η Χιρόνα, αντίθετα, ζει τη… σκοτεινή πλευρά της διαδρομής της. Με 12 βαθμούς και τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, βρίσκεται εντός ζώνης υποβιβασμού και μακριά από την προπέρσινη εικόνα που τη μετέτρεψε σε αποκάλυψη της La Liga. Παράδοση και παρούσα κατάσταση δείχνουν μία εύθραυστη ισορροπία: 10 σερί ματς χωρίς νίκη απέναντι στη Σοσιεδάδ, αλλά έξι από αυτά σε ισοπαλία.