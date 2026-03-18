Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ & Τότεναμ – Ατλέτικο Μ. με 0% γκανιότα και ισχυρές «Ενισχύσεις» στο Champions League

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιούκαστλ στο «Camp Nou» για τη ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Αγγλία, σε ένα ζευγάρι που παραμένει ανοιχτό, αλλά με δυναμική υπέρ των Καταλανών.

Οι «Μπλαουγκράνα» κατάφεραν να σώσουν την κατάσταση με το πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις, και πλέον επιστρέφουν στην έδρα τους όπου παραδοσιακά έχουν τον πρώτο λόγο σε τέτοιες βραδιές. Όταν η Μπαρτσελόνα φέρνει ισοπαλία εκτός έδρας στο πρώτο ματς, έχει προκριθεί στις 10 τελευταίες περιπτώσεις στο Champions League, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της σε διπλά νοκ άουτ.

Παράλληλα, η εικόνα της στο «Camp Nou» απέναντι σε αγγλικές ομάδες ενισχύει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή της. Μετρά μόλις δύο ήττες σε 37 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι σε συλλόγους από την Premier League, ενώ έχει επικρατήσει και στις δύο προηγούμενες φορές που φιλοξένησε τη Νιούκαστλ στη διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, η Νιούκαστλ έδειξε στο πρώτο παιχνίδι ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά, ενώ πηγαίνει με καλή ψυχολογία μετά τη νίκη στο Λονδίνο απέναντι στην Τσέλσι. Ωστόσο, οι εκτός έδρας επιδόσεις της απέναντι σε ισπανικές ομάδες δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς έχει ηττηθεί στα πέντε από τα έξι τελευταία τέτοια παιχνίδια.

Η Τότεναμ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο με την ελπίδα να ανατρέψει το βαρύ 5-2 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία. Η προσπάθεια της Τότεναμ είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στην ιστορία του Champions League, μόλις τέσσερις ομάδες έχουν καταφέρει να προκριθούν μετά από ήττα με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Παράλληλα, οι «spurs» έχουν μόλις τρεις νίκες σε 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι σε ισπανικές ομάδες.

Ωστόσο, στο Λονδίνο η Τότεναμ έχει κερδίσει και τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια της στο φετινό Champions League χωρίς να δεχθεί γκολ, με συνολικό σκορ 10-0. Η Ατλέτικο Μαδρίτης ταξιδεύει με το υπόβαθρο ότι έχει αποκλείσει αγγλικούς συλλόγους στις 10 από τις 14 ευρωπαϊκές νοκ άουτ μονομαχίες τους.

Η Λίβερπουλ δεν βρίσκεται στα καλύτερά της και απέναντι στη Γαλατάσαραϊ θα χρειαστεί να αντισταθμίσει το 1-0 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Οι «Reds» βρίσκονται σε θέση πίεσης, όμως η έδρα τους παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά όπλα τους σε ευρωπαϊκές βραδιές. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έχει μόλις μία νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, το «Anfield» συνεχίζει να δίνει ώθηση, με τη Λίβερπουλ να έχει κερδίσει 15 από τα τελευταία 19 ευρωπαϊκά παιχνίδια της εκεί.

Οι Κόκκινοι είχαν μείνει αήττητοι στα πρώτα τρία παιχνίδια τους με τη Γαλατά στο Champions League, όμως πλέον έχουν ηττηθεί στα τρία πιο πρόσφατα, όλα εκτός έδρας. Οι Τούρκοι πάνε στην Αγγλία με προβάδισμα, αλλά και με σαφώς πιο αδύναμη εικόνα μακριά από την έδρα τους, καθώς έχουν μόλις μία νίκη σε 12 εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε αγγλικές ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο Champions League έχουν ηττηθεί στα 19 από τα τελευταία 23 εκτός έδρας παιχνίδια τους. Επίσης, αμυντικά στην Ευρώπη δείχνουν αστάθεια, με μόλις τρία clean sheets στα τελευταία 33 παιχνίδια τους.

