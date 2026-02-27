Μπάλα στα ευρωπαϊκά γήπεδα με ειδικά στοιχήματα!

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν γεμάτο Σαββατιάτικο (28/2) πρόγραμμα με σπουδαία παιχνίδια για όλα τα γούστα.

Δίχως αμφιβολία το σπουδαιότερο παιχνίδι όχι μόνο της ημέρας, αλλά σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη είναι το γερμανικό «klassiker» ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Μπάγερν (19:30) για την 24η αγωνιστική.

Οι δύο παραδοσιακοί αντίπαλοι της Bundesliga αναμετρώνται σε μια σύγκρουση κορυφής, καθώς η Μπάγερν είναι στην κορυφή με 60 βαθμούς, με την Μπορούσια να ακολουθεί στο -8 (52).

Ως εκ τούτου μόνο το «τρίποντο» θα βάλει ξανά τους Βεστφαλούς στο παιχνίδι του τίτλου, με τους Βαυαρούς να έχουν επικρατήσει στο ντέρμπι του πρώτου γύρου στο Μόναχο (2-1).

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου 1:4.40 X:4.45 2:1.67

Στην Premier League ξεχωρίζει η αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι στο «Elland Road» απέναντι στη Λιντς (19:30) για την 28η αγωνιστική.

Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα συνεχίζουν την καταδίωξη της πρωτοπόρου Άρσεναλ και βρίσκονται στο -5 (56 βαθμοί) με αγώνα λιγότερο και με νίκη θα πλησιάσουν εκ νέου στο -2.

Τα «παγώνια» του Ντάνιελ Φάρκε με 31 βαθμούς θέλουν να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη καθώς βρίσκονται στην 15η θέση.

Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι 1:5.15 X:4.15 2:1.62

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Βιγιαρεάλ στο «Camp Nou» (17:15) για την 26η στροφή.

Οι «μπλαουγράνα» του Χάνσι Φλικ επανήλθαν την προηγούμενη αγωνιστική στην κορυφή με το 3-0 επί της Λεβάντε, έχοντας βραχεία κεφαλή έναντι της Ρεάλ (61 και 60 βαθμοί αντίστοιχα).

Το «κίτρινο υποβρύχιο» του Μαρθελίνο ακολουθεί το δίδυμο των «μεγάλων» στην 3η θέση με 51 βαθμούς έχοντας επανέλθει επίσης στα «τρίποντα» στην προηγούμενη στροφή με το 2-1 επί της Βαλένθια.

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 1:1.33 X:6.10 2:7.20

