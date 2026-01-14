Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson (15/01)

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague. Τόσο οι Βαυαροί όσο και το «τριφύλλι» ψάχνουν να βρουν ρυθμό και να χτίσουν μια σειρά από καλά αποτελέσματα για να ανέβουν στην κατάταξη Ευρωλίγκας.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Μπάγερν Μονάχου έπειτα από 21 αγωνιστικές έχει ρεκόρ 7-14 (6-4 εντός έδρας). Υπό την καθοδήγηση του Σβέτισλαβ Πέσιτς, οι Βαυαροί έχουν πάρει τα πάνω τους και μετρούν δύο νίκες στις τρεις πιο πρόσφατες αγωνιστικές. Η τελευταία ήταν επί της Μπασκόνια με 96-89, ενώ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό, έχασε με 15 πόντους διαφορά, 95-80. Στο πρωτάθλημα την Κυριακή, επικράτησε με τρεις πόντους της Βόννης, σε ένα ματς όπου σημειώθηκαν μόλις 129 πόντοι, 66-63.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απέναντι στην Μπάγερν μετράει 12 νίκες και 5 ήττες, παραμένει φαβορί στη Euroleague, παρόλο που δεν παίζει συχνά ως τέτοιο. Έπειτα από 21 αγώνες οι πράσινοι έχουν ρεκόρ 13-8 και προέρχονται από δύο ήττες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, από Ολυμπιακό και Μιλάνο. Ωστόσο, στο πιο πρόσφατο παιχνίδι τους ξεπέρασαν με 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια. Πάντως, η εμφάνισή του στη νίκη με 94-86 κόντρα στο Περιστέρι Betsson BC για την GBL δεν άρεσε, κάτι που προκάλεσε νέα σκληρή κριτική από τον προπονητή Εργκίν Αταμάν προς τους παίκτες του.

Ο άσος της Μπάγερν Μονάχου ανέρχεται στο 2.75** και το διπλό του Παναθηναϊκού προσφέρεται στο 1.48** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Με χάντικαπ, το στοίχημα Μπάγερν Μονάχου +5,5 πάει στο 1.92** και το -5,5 Παναθηναϊκός δίνεται στο 1.90**.

Αναφορικά με τους πόντους του αγώνα, το Over 171.5 συνολικοί πόντοι (με παράταση) τοποθετείται στο 2.00**, ενώ το Under 171.5 πόντοι (με παράταση) το βλέπουμε στο 1.80**. Το να σημειώσει η γερμανική ομάδα Over 83.5 πόντους είναι στο 1.98, ενώ το αντίστοιχο Under πηγαίνει στο 1.75**. Στον Παναθηναϊκό, το Οver 88.5 πόντοι φτάνει στο 1.95**, ενώ το Under 88.5 δίνεται στο 1.76**.

Στην κατηγορία Νικητής Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, η επιλογή του για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα πληρώνει 4.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 4.50** βλέπουμε τον Ολυμπιακό, στο 8.00** τη Μονακό, στο 9.00** τη Φερνέρμπαχτσε και στο 10.00** τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα, συγκεντρωμένες όλες σε μια σελίδα.

Μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ