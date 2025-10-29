Μονακό – Παναθηναϊκός με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan και Bet Builder Boost 25%!

Πως είναι να παίζεις απέναντι σε όλο σου το παρελθόν μέσα σε 48 ώρες; Για έναν εγωισμό σαν αυτόν του Βασίλη Σπανούλη, αδιάφορο. Ο προπονητής της Μονακό πέρασε την ομάδα του από το ΣΕΦ, επικρατώντας του Ολυμπιακού και τώρα το μπασκετικό κοινό ετοιμάζεται να απολαύσει τον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμα top κόντρα της Euroleague έρχεται στη Stoiximan, με Mission και έπαθλο* ανταμοιβής από αυτό, καθώς και Bet Builder Boost 25% πριν το τζάμπολ ή Live με εγγυημένο πριμ στα πιθανά κέρδη σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μονακό – Παναθηναϊκός!

Το διπλό της Μονακό στον Πειραιά προκάλεσε αίσθηση και ανέδειξε σε μία ακόμα περίπτωση το πόσο ρευστή είναι η Ευρωλίγκα ως διαδικασία. Η αμείλικτη συμπόρευση της με τον χρόνο, φέρνει τις ομάδες και πάλι στο παρκέ και το κοινό μπροστά στις οθόνες, τηλεοπτικές και όχι μόνο. Το στοίχημα έχει την τιμητική σου σε έναν τέτοιο αγώνα, αφού πλήθος κόσμου θα παίξει το διπλό του Παναθηναϊκού, δεδομένης και της περυσινής εμπειρίας την 3η Απριλίου, όταν το Τριφύλλι νίκησε στο Μόντε Κάρλο.

Ό,τι κι αν πιστεύεις γύρω από τον αγώνα, μπορείς να το βάλεις στο Mission και να δεις αν θα πας ταμείο. Το έπαθλο* πάντως, θα το κάνεις δικό σου ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μονακό – Παναθηναϊκός!

Η ολοκλήρωση του Mission θα σε οδηγήσει σε ένα super έπαθλο* ανταμοιβής, ενώ με το Bet Builder Boost παίζεις είτε πριν τον αγώνα είτε στο Live του, για να επωφεληθείς από το εγγυημένο πριμ 25% επί των πιθανών κερδών σου.

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 1010 δώρα* και κουπόνι χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα, εντελώς δωρεάν* και χωρίς κατάθεση, ένα super έπαθλο* για στοίχημα μαζί με ένα κουπόνι efood αξίας 5€, ενώ με την ταυτοποίησή σου, θα πάρεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση για Live Casino και όχι μόνο.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις