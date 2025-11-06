ΜΗΝ ΧΑΣΕΙΣ ΣΤΗ STOIXIMAN το Ολυμπιακός – Παρτιζάν με super έπαθλο* ανταμοιβής!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρτιζάν σε μια αναμέτρηση καθαρά… ευρωλιγκάτη. Δύο ομάδες με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, δύο πάγκοι με βαριά υπογραφή—ο Γιώργος Μπαρτζώκας κόντρα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ολυμπιακός – Παρτιζάν

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν απερίσπαστοι με τέσσερις ποιοτικές προπονήσεις χωρίς ενδιάμεσα ταξίδια, κάτι που μπορεί να βελτιώσει την εικόνα τους και στις δύο πλευρές του παρκέ—ιδίως την αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Σε επίπεδο διαθεσιμότητας, ο Κίναν Έβανς είναι πλέον έτοιμος, όμως το ντεμπούτο του προγραμματίζεται για την Κυριακή απέναντι στην Καρδίτσα. Μέσα στην εβδομάδα προέκυψαν κάποια περιστατικά ίωσης με σειρά εμφάνισης τους Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ· ο καθένας έχασε μία προπόνηση, αλλά εκτιμάται πως απόψε θα υπολογίζονται κανονικά.

Στον πάγκο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πέρα από το ζήτημα με τον κομβικό οργανωτή Κάρλικ Τζόουνς, εμφανίστηκαν προβλήματα και με τους Τζαμπάρι Πάρκερ (ίωση) και Βάνια Μαρίνκοβιτς (ενοχλήσεις στη μέση), οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Ο Ντάριους Γουάσινγκτον δίνεται αμφίβολος, με τις πιθανότητες πάντως να γέρνουν υπέρ της συμμετοχής του.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ολυμπιακός – Παρτιζάν

Μπαίνεις στο Mission και μόλις το ολοκληρώσεις, θα κερδίσεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής για πρόσθετη στοιχηματική δράση.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις