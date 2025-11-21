ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Μεγάλο δώρο* από το PS Blog: 6 μήνες COSMOTE TV εντελώς δωρεάν (διαγωνισμός)

Το PS Blog έχει ένα συναρπαστικό δώρο* γνωριμίας! Έξι μήνες εντελώς δωρεάν* όλα τα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV, για να μη χάνεις κανένα λεπτό από τη δράση!

Champions League, Europa League, Conference League, NBA και οι μεγαλύτεροι αθλητικοί αγώνες, όλοι σε μία οθόνη! Κι εσύ μπορείς να τους παρακολουθήσεις χωρίς διακοπή, μέχρι το τέλος τους!

Τα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε εξέλιξη και οι επόμενοι έξι μήνες μπορεί να είναι οι πιο δυνατοί της σεζόν – και εσύ θα τους ζήσεις ζωντανά!

Το PS Blog σε βάζει στο παιχνίδι με ένα συναρπαστικό giveaway*: 10 τυχεροί θα κερδίζουν από ένα αθλητικό πακέτο COSMOTE TV για 6 μήνες εντελώς δωρεάν, χωρίς κατάθεση!

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό*, που ολοκληρώνεται την Κυριακή (30/11, 23:59), θα βρεις στο PS Blog!

