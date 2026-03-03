Μεγάλες ευρωπαϊκές «μάχες» με ειδικά στοιχήματα!

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να σταμάτησαν τη δράση τους ενόψει των φάσεων των «16» αλλά οι αγωνιστικοί ρυθμοί στο ποδόσφαιρο δεν διακόπτονται ποτέ.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (03/03) έχει κάποια σπουδαία παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Στo μεγάλο ματς της ημέρας, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό στο Κύπελλο Ισπανίας. Οι «μπλαουγκράνα» ψάχνουν μία τεράστια ανατροπή καθώς είχαν γνωρίσει την ήττα με 4-0 στην πρώτη αναμέτρηση. Από την άλλη οι «ροχιμπλάνκος», έχουν απλά να υπερασπιστούν ένα μεγάλο προβάδισμα και να «κλείσουν» θέση για τον τελικό.

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 1: 1.51 X: 4.74 2: 5.05

Στην Ιταλία, η ανεβασμένη τη φετινή σεζόν Κόμο φιλοξενεί την Ίντερ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγκας, διανύει μία εξαιρετική σεζόν και φλερτάρει ακόμα και με την έξοδο στο Champions League. Προέρχεται από δύο σερί νίκες στη Serie A, είναι στην 5η θέση και μόλις στο -3 από την πρώτη τετράδα. Από την άλλη η Ίντερ άφησε πίσω της τον αποκλεισμό της από την Μπόντο Γκλιμτ και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 2-0 της Τζένοα για το πρωτάθλημα. Συνεχίζει έτσι να βρίσκεται στην πρώτη θέση και στο +10 από τη Μίλαν, ούσα το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Η αποστολή της στο Κόμο βέβαια είναι δύσκολη, κάτι που φαίνεται και στις αποδόσεις.

Κόμο – Ίντερ 1: 3.00 X: 3.35 2: 2.40

Μεγάλο ντέρμπι στο Κύπελλο διεξάγεται και στην Πορτογαλία. Η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, υποδέχεται την Πόρτο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τα «λιοντάρια» μετρούν τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, είναι στο -4 από την κορυφή και θέλουν να διεκδικήσουν κάθε στόχο τους. Από την άλλη οι «δράκοι» συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος και έως τώρα έχουν δείξει το καλύτερο πρόσωπο εντός συνόρων. Το Κύπελλο αποτελεί μία διαφορετική υπόθεση και η Σπόρτινγκ μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο.

Σπόρτινγκ – Πόρτο 1: 2.30 X: 3.10 2: 3.45

Στην Αγγλία, η Premier League συνεχίζει τη δράση της με την 29η αγωνιστική. Σε ένα εξαιρετικά αμφίρροπο παιχνίδι, η Μπρέντφορντ υποδέχεται την Μπόρνμουθ. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από μία εντυπωσιακή νίκη με 4-3 στην έδρα της Μπέρνλι και παραμένουν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Μείωσαν μάλιστα τη διαφορά από την πρώτη εξάδα στους δύο βαθμούς και μπορούν να ονειρεύονται το κάτι παραπάνω. Από την άλλη η Μπόρνμουθ, ήρθε ισόπαλη εντός έδρας με τη Σάντερλαντ (1-1) αλλά διεύρυνε το αήττητο σερί της. Έχει να ηττηθεί εδώ και οκτώ αγώνες (4-4-0) στην Premier League και έτσι έχει ανέβει στην 10η θέση. Δεν έχει ιδιαίτερη πίεση για αποτέλεσμα καθώς έχει εξασφαλίσει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την παραμονή της.

Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ 1: 2.40 X: 4.90 2: 2.80

