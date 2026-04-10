Μεγάλες ευρωπαϊκές «μάχες» με ειδικά στοιχήματα!

Η Μεγάλη Παρασκευή περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της κάποια σπουδαία παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στη La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Τζιρόνα έχοντας όμως περισσότερο το μυαλό της στον επαναληπτικό με την Μπάγερν στο Μόναχο.

Η ήττα της με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη έχει φέρει τους «μερένγκες» με την πλάτη στον τοίχο. Στο πρωτάθλημα άλλωστε βρίσκονται επτά βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα και μοιάζει πολύ δύσκολο να κάνει την ανατροπή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παρουσιαστεί αδιάφορη στη σημερινή αναμέτρηση. Από την άλλη η Τζιρόνα με 37 βαθμούς έχει στην ουσία εξασφαλίσει την παραμονή της και αν στοχεύει κάπου είναι στην 7η θέση. Απέχει τέσσερις βαθμούς από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ όμως η αποστολή της στη Μαδρίτη είναι αρκετά δύσκολη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα 1: 1.32 X: 5.50 2: 8.70

Για την Premier League, η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί τη Γουλβς σε έναν τελικό για την ίδια. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τη Λιντς αλλά το μεγαλύτερο βάρος το ρίχνουν στο πρωτάθλημα. Βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού, ένα βαθμό μακριά από τη σωτηρία τους και η αναμέτρηση με τη Γουλβς έχει τεράστια σημασία.

Οι «λύκοι» μπορεί να είναι στην τελευταία θέση και ουσιαστικά να έχουν υποβιβαστεί αλλά μόνο αδιάφοροι δεν παρουσιάζονται στα τελευταία τους παιχνίδια. Έχουν μόλις μία ήττα σε έξι ματς, έχοντας μάλιστα επικρατήσει των Λίβερπουλ και Άστον Βίλα.

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 1: 1.85 X: 3.70 2: 4.15

Στη Ρώμη, η Ρόμα υποδέχεται την ουραγό Πίζα έχοντας ως αποκλειστικό στόχο τη νίκη. Οι «τζαλορόσι» προέρχονται από τη βαριά ήττα με 5-2 στο ντέρμπι με την Ίντερ, ένα αποτέλεσμα που τους απομάκρυνε από την τέταρτη θέση. Βρίσκονται στο -4 από την Κόμο και στο -3 από τη Γιουβέντους και δεν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους πέρα από τους τρεις βαθμούς.

Η Πίζα άλλωστε είναι στο -9 από την παραμονή της, μετράει 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια της και δύσκολα θα ανατρέψει την κατάσταση.

Ρόμα – Πίζα 1: 1.36 X: 4.80 2: 9.10

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

