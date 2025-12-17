Mε σπασμένα φρένα από την Πόλη και ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (18/12)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο «Telekom Center Athens» (21:15) για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κλείσουν με ιδανικό τρόπο την τελευταία διαβολοβδομάδα του 2025 με 2/2 απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης μετά τη μεγάλη νίκη στην Πόλη επί της Φενέρ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντέδρασε καταθέτοντας νοοτροπία νικητή και κλάση στη μονομαχία με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και έφυγε νικήτρια από μια «καυτή» έδρα, απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης ως το τζάμπολ, καθώς μετρούσε σερί 6 νικών.

Με την άμυνα να είναι η σταθερά, ο Παναθηναϊκός ανταπεξήλθε σε αυτή τη δύσκολη αποστολή ξεπερνώντας και το άσχημο πρώτο πεντάλεπτο του τρίτου δεκάλεπτου όπου έμεινε άποντος και δέχθηκε σερί 11-0 με αποτέλεσμα να βρεθεί και στο -8.

Εκεί όμως βρήκε τις λύσεις με την είσοδο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην τέταρτη περίοδο και με πρώτο βιολί τον Κέντρικ Ναν (25π.) πανηγύρισε τη νίκη έπειτα από δύο σερί ήττες για να ανέβει στο 9-6 και να επαναφέρει την αυτοπεποίθησή του σε υψηλά επίπεδα.

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 1(-5.5):1.89 2(+5.5):1.91

Πλέον η ομάδα του Αταμάν καλείται να εκμεταλλευτεί ξανά την έδρα της για να υποτάξει και την πρωτοπόρο και να κάνει το 2/2, η οποία έρχεται στην Αθήνα έπειτα από τη δική της μεγάλη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στην Ιερουσαλήμ (84-78) με 28 πόντους του Ελάιτζα Μπράιαντ.

Η πρωτοεμφανιζόμενη στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο «τριφύλλι» επί 13 χρόνια στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, αποτελεί ένα αποτελεσματικό και γεμάτο σύνολο που έχει ρεκόρ 12-4 και είναι η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα ως τώρα με 6-2.

Στο ρόστερ της Χάποελ ξεχωρίζει ο πρώην παίκτης του Αταμάν στην Εφές, Βασίλιε Μίτσιτς, αλλά και ο επίσης πρώην παίκτης του, Ελάιτζα Μπράιαντ, ανάμεσα σε άλλες σημαντικές μονάδες (Μότλεϊ, Μπλέικνι, Μάλκολμ, Οτούρου, Τζόουνς).

