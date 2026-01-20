Μαρσέιγ – Λίβερπουλ και όλο το Champions League με τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders στην Elabet

Η Μαρσέιγ και η Λίβερπουλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Τετάρτης στο «Βελοντρόμ», σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο στόχο για την κάθε μία στη league phase του Champions League. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται μέσα στη μάχη της απευθείας πρόκρισης στους «16» και γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα της μεταξύ τους μονομαχίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Μαρσέιγ – Λίβερπουλ, για όλες τις αναμετρήσεις της βραδιάς και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η Λίβερπουλ έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές, με απολογισμό τέσσερις νίκες και δύο ήττες, και βρίσκεται οριακά εκτός της πρώτης οκτάδας λόγω διαφοράς τερμάτων. Στην Ευρώπη, η ομάδα του Άρνε Σλοτ παραμένει αήττητη εδώ και τέσσερα παιχνίδια και γνωρίζει ότι ένα θετικό αποτέλεσμα στη Μασσαλία θα την κρατήσει γερά στο κόλπο της οκτάδας, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.70: Over 2.5 γκολ – Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες – Over 1.5 σουτ στην εστία Γκρίνγουντ

Η Μαρσέιγ από την άλλη έχει 9 βαθμούς και βρίσκεται στη 16η θέση της κατάταξης, κυνηγώντας τόσο την είσοδο στα playoffs όσο και –υπό προϋποθέσεις– την απευθείας πρόκριση. Οι Γάλλοι προέρχονται από δύο διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση, με πιο πρόσφατη το εντυπωσιακό 3-2 επί της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, και στηρίζονται ξεκάθαρα στην επιθετική τους παραγωγή, έχοντας από τις καλύτερες επιδόσεις στο σκοράρισμα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Γιουβέντους – Over 2.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Ντέιβιντ

Οι «Μπιανκονέρι» βρίσκονται στη 17η θέση με 9 βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές, θέση που αυτή τη στιγμή τους οδηγεί στα playoffs, όμως η απευθείας πρόκριση στους «16» παραμένει μαθηματικά ανοιχτή. Για να συμβεί αυτό, η Γιουβέντους γνωρίζει ότι χρειάζεται στα δύο τελευταία παιχνίδια ισάριθμες δικές της νίκες, αλλά και συνδυασμούς από άλλα γήπεδα. Η Μπενφίκα από την άλλη πλευρά βρίσκεται χαμηλότερα στη βαθμολογία, στη 25η θέση με 6 βαθμούς και παραμένει ζωντανή στη μάχη της 24άδας.

Παρά το ασταθές ξεκίνημα στο 2026, οι Πορτογάλοι χρειάζονται βαθμούς για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Η προϊστορία ενισχύει το ψυχολογικό πλεονέκτημα των «Αετών». Η Μπενφίκα έχει κερδίσει τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις με τη Γιουβέντους και μετρά επτά νίκες σε εννέα συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι στη «Γηραιά Κυρία». Παράλληλα, παραμένει αήττητη στα τελευταία τέσσερα ματς της κόντρα σε ιταλικούς συλλόγους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.40: Νίκη Τσέλσι (1ο ημίχρονο) – Under 3.5 γκολ – Over 8.5 κόρνερ

Οι «Μπλε» βρίσκονται στη 14η θέση της κατάταξης με 10 βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές και απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16». Με δύο παιχνίδια να απομένουν, η ανάγκη για νίκη στην έδρα τους είναι δεδομένη. Η Τσέλσι έχει παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Μακριά από το Λονδίνο έχει χάσει βαθμούς, όμως εντός παραμένει εξαιρετικά αξιόπιστη, με νίκες απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Άγιαξ και Μπενφίκα.

Παράλληλα, «τρέχει» μεγάλο εντός έδρας αήττητο σε ευρωπαϊκή league phase και σκοράρει με συνέπεια, έχοντας βρει δίχτυα σε 21 συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η πρόσφατη νίκη στο πρωτάθλημα προσφέρει επιπλέον ηρεμία, σε μια περίοδο όπου η σταθερότητα με τον νέο προπονητή παραμένει ζητούμενο. Η Πάφος από την άλλη πλευρά βιώνει εξαιρετικά την πρώτη της παρουσία στο Champions League και έχει αποδείξει ότι δεν βρίσκεται εκεί απλώς για την εμπειρία. Με 6 βαθμούς από την 28η θέση, παραμένει σε απόσταση δύο μόλις βαθμών από την 24άδα και τα playoffs.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ