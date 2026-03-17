Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Champions League. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-0 στο α’ ματς. Ισχύουν οι κανονισμοί της παράτασης και των πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου.

Με τη νίκη της την περασμένη εβδομάδα, η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις 6 επιτυχίες απέναντι στη Σίτι. Έχει ακόμη 5 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες απέναντί της (28-26 γκολ υπέρ της Ρεάλ).

Η Μάντσεστερ Σίτι έρχεται από το εκτός έδρας 1-1 με τη Γουέστ Χαμ. Προηγήθηκε στο 31’, ισοφαρίστηκε στο 35’ από τον Μαυροπάνο. Η Σίτι είχε 71% κατοχή μπάλας και 17 σουτ, έναντι μόνο ενός από πλευράς Λονδρέζων, ενώ εκτέλεσε και 15 κόρνερ (η Γουέστ Χαμ είχε ένα). Το αποτέλεσμα αυτό την έφερε στο -9 από την κορυφή και την Άρσεναλ, ενώ βρίσκεται στο +7 από την 3η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την Κυριακή θα παίξει στον τελικό του Λιγκ Καπ στο «Γουέμπλεϊ» με αντίπαλο την Άρσεναλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, τώρα, πάει να υπερασπιστεί το υπέρ της σκορ. Το Σάββατο επιβλήθηκε με 4-1 εντός έδρας της Έλτσε, με γκολ των Ρούντιγκερ, Βελβέρδε, Χούισεν και Γκιουλέρ. Το εις βάρος της τέρμα προήλθε από αυτογκόλ στο 85’. Ήταν η τρίτη διαδοχική της επιτυχία για όλες τις διοργανώσεις. Κατέχει τη δεύτερη θέση στη La Liga, τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα και εννέα μπροστά από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την οποία θα υποδεχθεί την προσεχή Κυριακή.

