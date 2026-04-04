Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί στο «Ετιχάντ» τη Λίβερπουλ για την προημιτελική φάση του FA Cup. Πρόκειται για νοκ άουτ αναμέτρηση και ισχύουν οι κανονισμοί της παράτασης και των πέναλτι. Οι «πολίτες» μετρούν 52 νίκες, 53 ισοπαλίες και 95 ήττες με αντίπαλο τη Λίβερπουλ (270-348 γκολ).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Μάντσεστερ Σίτι πριν από τη διακοπή νίκησε με 2-0 την Άρσεναλ στο «Wembley» και κατέκτησε το EFL Cup. Ήταν μια νίκη που ανέβασε το ηθικό στο εσωτερικό της έπειτα από τον αποκλεισμό στο Champions League, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην Premier League. Εκεί, βρίσκεται στη 2η θέση, 9 βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, με 7 αγωνιστικές να απομένουν. Έχει όμως και ένα ματς λιγότερο. Φέτος μετράει δύο επιτυχίες σε ισάριθμα ματς με τη Λίβερπουλ, αμφότερα για το πρωτάθλημα, με 3-0 εντός και 2-1 εκτός. Βρήκε δίχτυα στους 22 από τους 24 φετινούς εντός έδρας αγώνες της (δεν σκόραρε με Τότεναμ και Λεβερκούζεν).

Η Λίβερπουλ, από τη μεριά της, δεν έχει βρει τη γιατρειά για τα σκαμπανεβάσματά στην απόδοσή της. Πάντως, συνεχίζει στα προημιτελικά του Champions League, όπου την Τετάρτη θα αγωνιστεί στο Παρίσι με την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, έχοντας να υποδεχθεί ενδιάμεσα τη Φούλαμ για το πρωτάθλημα. Εκεί, βρίσκεται στην 5η θέση, πέντε βαθμούς πίσω από την 4η Άστον Βίλα, την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την προτελευταία αγωνιστική. Εκτός έδρας έχει να παίξει και με τις Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Νίκησε μόνο στη μία από τις εννέα τελευταίες παρουσίες της στο «Ετιχάντ», μετρώντας 5 ήττες και 3 ισοπαλίες.

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο 1.78** και το διπλό της Λίβερπουλ ανεβαίνει στο 4.15** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Goal/Goal δίνεται στο 1.52**, ενώ το No Goal το συναντάμε στο 2.42**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson θα προκύψουν και συγκλονιστικές ευκαιρίες στο live, αναλόγως με το πώς θα πηγαίνει το ματς. Αν έχεις ποντάρει από νωρίς, μπορείς να σιγουρέψεις τα κέρδη σου, χρησιμοποιώντας το περίφημο Auto Cash Out, που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που σου προσφέρει ελευθερία, αλλά κι απόλυτη εξασφάλιση με τη φερεγγυότητα της Betsson.

