Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Η γηπεδούχος μάχεται για να εξασφαλίσει μια θέση στο επόμενο Champions League. Η Λιντς, πάλι, δίνει τον δικό της αγώνα προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Πενήντα νίκες, 38 ισοπαλίες και 26 ήττες για τη Γιουνάιτεντ απέναντι στη συγκεκριμένη αντίπαλο (169-115 γκολ).

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αναγεννηθεί μετά από την έλευση του Μάικλ Κάρικ. Η καλή πορεία της υπό τον Άγγλο τεχνικό την έχει φέρει σε θέση να διεκδικεί ένα εισιτήριο στο επόμενο Champions League. Τελευταίο της παιχνίδι ήταν πριν από 24 μέρες, εκτός έδρας με την Μπόρνμουθ. Προηγήθηκε στο 61’ με πέναλτι, ισοφαρίστηκε στο 67’, έκανε το 2-1 με αυτογκόλ στο 71’, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 81’ με πέναλτι (2-2). Ήταν το 20ό σερί ματς που βρίσκει δίχτυα, μετά από εκείνο το 0-1 με την Έβερτον. Έχει ηττηθεί μόνο στο ένα από τα 21 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με τη Λιντς, μετρώντας 13 νίκες και 7 ισοπαλίες.

Η Λιντς έρχεται από την πρόκριση επί της Γουέστ Χαμ με 4-2 στα πέναλτι στο Κύπελλο Αγγλίας. Η Τσέλσι θα είναι η αντίπαλός της στα ημιτελικά, σε ματς που θα διεξαχθεί στο «Γουέμπλεϊ». Στο πρωτάθλημα η Λιντς αγνοεί τη νίκη εδώ και 6 αγωνιστικές, με 4 ισοπαλίες στα ματς αυτά, αλλά και χωρίς να έχει βρει δίχτυα στα 4 πιο πρόσφατα εξ αυτών. Στον α’ γύρο παραχώρησε 1-1 στη Γιουνάιτεντ, προηγούμενη στο 62’ και δεχόμενη την ισοφάριση τρία λεπτά αργότερα. Τελευταία φορά που την κέρδισε στο πρωτάθλημα ήταν πριν από 24 χρόνια, έχοντας έκτοτε 6 ήττες και 4 ισοπαλίες.

