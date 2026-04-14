Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Παρί Σεν Ζερμέν στον επαναληπτικό της ήττας της με 2-0 στο Παρίσι για τα προημιτελικά του Champions League. Η αγγλική ομάδα μετράει 3 νίκες και 4 ήττες με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ευρώπης (7-10 γκολ).

Η ήττα στο Παρίσι ήταν η 3η συνεχόμενη για τη Λίβερπουλ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ. Ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά ματς ήταν υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει εντός και τη Φούλαμ για την Premier League. Ο προπονητής Άρνε Σλοτ δέχεται σκληρή κριτική από τους οπαδούς και τον Τύπο για τις αγωνιστικές επιλογές του, αλλά και για το ότι δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Σαλάχ στην αναμέτρηση του «Parc des Princes». Το 2016, στον προημιτελικό του Europa League, η Λίβερπουλ είχε αποσπάσει 1-1 από την Ντόρτμουντ. Στη ρεβάνς βρέθηκε να χάνει με 2-0 και 3-1 στο 57’, αλλά δεν τα παράτησε. Μείωσε, ισοφάρισε, και με γκολ στις καθυστερήσεις του νυν παίκτη του ΠΑΟΚ, Ντέγιαν Λόβρεν, πήρε τη νίκη με 4-3 και μαζί την πρόκριση. Με οδηγό εκείνη τη μυθική ανατροπή, θα ψάξει άλλη μία τώρα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επιθυμεί να γίνει η μοναδική ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης που αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2η διαδοχική χρονιά, από τότε που η διοργάνωση μετονομάστηκε από Κύπελλο Πρωταθλητριών και πήρε τη σύγχρονη μορφή της. Όλα είναι υπέρ της. Εκτός από το σκορ του πρώτου αγώνα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ταξιδεύει στην Αγγλία ξεκούραστη. Ο αγώνας πρωταθλήματος με τη Λανς αναβλήθηκε και έτσι είχε τον χρόνο να πάρει ανάσες και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τη συγκεκριμένη μονομαχία.

Η ομάδα του Σλοτ πρέπει να βάλει τουλάχιστον δύο γκολ, αν θέλει να ψάξει την πρόκριση. Φέτος το έχει πετύχει στους τρεις από τους πέντε εντός έδρας αγώνες της στο Champions League: στο 3-2 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο 6-0 επί της Καραμπάγκ και στο 4-0 επί της Γαλατασαράι. Αντιθέτως, δεν τα κατάφερε στο 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης και στην ήττα με 4-1 από την Αϊντχόφεν.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ