Τελευταία στροφή στη Superleague με «ενισχυμένες» αποδόσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τα play-off ξεκίνησε, με την 26η και τελευταία αγωνιστική να ρίχνει την αυλαία στην κανονική διάρκεια της σεζόν στη Super League. Κι ενόψει του τελευταίου «σπριντ», η μάχη για την πρωτιά κορυφώνεται με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ισορροπούν σε τριπλή ισοβαθμία!

Οι δυο τελευταίοι θέλουν να κλείσουν το πρώτο σκέλος της σεζόν με νίκες μπροστά στον κόσμο τους απέναντι σε Λάρισα και Κηφισιά αντίστοιχα, ενώ οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνται στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα και ψάχνει να σηκώσει ξανά κεφάλι μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Europa League.

Αφού σφράγισε και τυπικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, η ΑΕΚ στρέφει το βλέμμα της στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Ένωση αναζητά μόνο νίκη μπροστά στον κόσμο της απέναντι στην Κηφισιά ώστε να ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια της σεζόν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με ή χωρίς συγκάτοικους.

Θα αποτελούσε παράλληλα και ένα «είδους» συγγνώμης προς τους Κιτρινόμαυρους οπαδούς μετά την απογοητευτική εμφάνιση στη ρεβάνς με την Τσέλιε, όπου η Ένωση δεν βγήκε στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο και τελικά ηττήθηκε με 2-0. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στον Ατρόμητο, φαίνεται πως η ομάδα του Νίκολιτς περνάει μια περίοδο αστάθειας κι απέναντι στην Κηφισιά καλείται να σταθεί και πάλι στα πόδια της.

Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων από την πλευρά του μπαίνει στην τελευταία αγωνιστική από τη 10η θέση της βαθμολογίας, διεκδικώντας την είσοδο στην πρώτη οκτάδα. Για να το καταφέρει ωστόσο χρειάζεται μόνο νίκη, με το ισχυρό κίνητρο των δυο ομάδων να προϊδεάζει για ένα κλειστό ματς όπου θα κυριαρχήσουν η προσοχή και η επιφυλακτικότητα.

Η Κηφισιά μάλιστα στα τελευταία της παιχνίδια έχει αποδείξει πως σπάνια επιτρέπει στα σκορ να ξεφύγουν και με δυο νίκες στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές έχει διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες για άνοδο μεταξύ των θέσεων 5-8.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λάρισα στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική στη Super League με έναν και μόνο στόχο στο μυαλό του. Μετά το στραβοπάτημα της ΑΕΚ πριν μια εβδομάδα στο Περιστέρι, οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας σε ισοβαθμία με τους δυο Δικέφαλους και θέλουν να μπουν στα play-off με την μεγαλύτερη δυνατή ισχύ.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται από μια πολύ πειστική εμφάνιση στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ, τον οποίο λύγισε με 3-0 για να επιστρέψει ξανά στα θετικά αποτελέσματα μετά το 0-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πέρα από το σκορ, η εμφάνιση δεδομένα θα άρεσε στον Βάσκο προπονητή, ο οποίος είδε την ομάδα του να ρολάρει ξανά στον αγωνιστικό χώρο μετά από καιρό.

Κάτι που θελήσει να ξαναδεί και στον αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία από την πλευρά της έχει ξεχάσει τι πάει να πει νίκη στο πρωτάθλημα κι έχει υποχωρήσει στη 12η θέση της βαθμολογίας, παλεύοντας για τη σωτηρία.

Στις τελευταίες έξι αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς και στο «Γ. Καραϊσκάκης» τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Στα μεταξύ τους άλλωστε ο Ολυμπιακός μετράει δέκα σερί νίκες και στην έδρα του συνήθως συνοδεύονται από μεγάλα σκορ.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στον Βόλο για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, στο ματς που θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την κανονική διάρκεια της Super League. Οι Θεσσαλονικείς πάτησαν πριν μια εβδομάδα και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την γκέλα της ΑΕΚ στο Περιστέρι, την οποία έπιασαν πλέον στην ισοβαθμία μαζί με τον Ολυμπιακό.

Η τριάρα στην Τούμπα την προηγούμενη αγωνιστική επί του Λεβαδειακού επισφράγισε πως το σύνολο του Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκει ξανά το καλό του πρόσωπο ενόψει της έναρξης των play-off, μετρώντας τρεις νίκες και μόλις μια ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στα τέσσερα τελευταία ματς στη Super League.

Η επιθετική του γραμμή εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρό του όπλο και ονόματα όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα κληθούν να δώσουν και πάλι λύσεις κόντρα στο Βόλο, ιδίως από τη στιγμή που θα απουσιάσει πιθανότατα ο Γιώργος Γιακουμάκης από την αιχμή του δόρατος. Από την πλευρά της η ομάδα του Κώστα Μπράτσου βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας κι έχει μια τελευταία ευκαιρία να πλασαριστεί μεταξύ των θέσεων 5-8.

Κόντρα στην ΑΕΚ πριν από μερικές εβδομάδες απέδειξε πως μπορεί να καταστεί επικίνδυνος στην έδρα του, αν και η φόρμα του δεν είναι καθόλου πειστική. Οι Θεσσαλοί άλλωστε δεν μετρούν ούτε μια νίκη μέσα στο 2026, με την τελευταία φορά που χαμογέλασαν να χάνεται πίσω στις αρχές Δεκεμβρίου όταν είχαν υποτάξει στην έδρα τους τον Παναιτωλικό.