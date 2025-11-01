Κυριακάτικα σούπερ Boosts σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Μιλάνο από την Elabet (02/11)

Η Κυριακή έρχεται με γεμάτο πρόγραμμα, έντονα συναισθήματα και σούπερ Boosts στην Elabet. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια και τις Σέρρες, μέχρι το «Σαν Σίρο», το ποδοσφαιρικό μενού της ημέρας έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, προϊστορίες και αγωνιστικές ιστορίες που κρατούν την ένταση στα ύψη…

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Over 2,5 γκολ στο 1,57

Η ΑΕΚ ψάχνει ξανά τον εαυτό της. Οι ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά και η άσχημη εικόνα στο Κύπελλο με την Ηλιούπολη, δημιούργησαν πίεση και μουρμούρα. Η «Ένωση» μοιάζει να έχει χάσει την ορμή και την καθαρή σκέψη που τη χαρακτήριζε στο ξεκίνημα, με το παιχνίδι της να δείχνει αργό και προβλέψιμο. Το αποψινό ματς με τον Παναιτωλικό στο «OPAP Arena» μοιάζει με ιδανική ευκαιρία για restart. Ο Νίκολιτς ζητά από την ομάδα του να παίξει με ένταση και αποφασιστικότητα, γνωρίζοντας ότι το κοινό περιμένει ξέσπασμα. Η ΑΕΚ έχει την ποιότητα στα άκρα, τη δημιουργία στο κέντρο και την ικανότητα να πιέζει συνεχώς. Ο Παναιτωλικός θα προσπαθήσει να περιορίσει τους χώρους, όμως η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ των γηπεδούχων: 9 νίκες στα 10 τελευταία ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ: Στο 2.54 Γκολ Γιακουμάκης οποιαδήποτε στιγμή

Ο ΠΑΟΚ διανύει περίοδο σούπερ φόρμας. Οι πέντε συνεχόμενες νίκες του σε όλες τις διοργανώσεις συνοδεύτηκαν από επιθετικά ξεσπάσματα και έστειλαν την ψυχολογία στα ύψη. Μετά τις επιτυχίες επί Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Λιλ, ο «Δικέφαλος» δείχνει πιο πλήρης από ποτέ, με 15 γκολ ενεργητικό σε αυτή την πεντάδα αγώνων και συνολική αίσθηση κυριαρχίας.

Ο Πανσερραϊκός παλεύει με αξιοπρέπεια, όμως η παράδοση είναι αμείλικτη: έξι σερί ήττες, με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε μία από αυτές (23-3 συνολικό σκορ). Ο Λουτσέσκου ζητά «καθαρή» νίκη χωρίς περιττή φθορά, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη. Και σε τέτοια ματς, η παρουσία του Γιακουμάκη στο κουτί μπορεί να κάνει τη διαφορά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.45: Μίλαν ημίχρονο + Under 2.5 γκολ

Στο «Σαν Σίρο» Μίλαν και η Ρόμα κοντράρονται στο πιο δυνατό ραντεβού της αγωνιστικής για τη Serie A. Οι «Ροσονέρι» αναζητούν επιστροφή στις νίκες μετά τις ισοπαλίες με Πίζα και Αταλάντα, που τους έριξαν από την κορυφή. Παρά τις απουσίες (Πούλισικ, Ραμπιό, Εστουπινιάν), ο Πιόλι διατηρεί συνοχή, με τον Λεάο να αποτελεί σταθερή πηγή δημιουργίας.

Η Ρόμα δείχνει ανοδική πορεία, με δύο συνεχόμενα τρίποντα και έμφαση στην άμυνα. Τα έξι φετινά της νικηφόρα αποτελέσματα ήρθαν με 1-0 ή 2-1, επιβεβαιώνοντας τη λογική του χαμηλού σκορ και του ελεγχόμενου ρυθμού. Ενδεικτικά, στα 13 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, οι δύο ομάδες σκόραραν αμφότερες στα 12.

