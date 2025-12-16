ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: «Ενισχυμένος» ο Ελ Κααμπί στο Pamestoixima.gr

Το ποδόσφαιρο της Αφρικής μπαίνει στο προσκήνιο και στο Pamestoixima.gr βρίσκεις σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις* που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στη μεγάλη διοργάνωση.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 πλησιάζει και ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον Μαροκινό φορ μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς ο 32χρονος επιθετικός θα βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Μαρόκου. 

Η απουσία του από τους «ερυθρόλευκους» είναι δεδομένη, αλλά στο Pamestoixima.gr είναι παρόν με μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση* που τραβάει το ενδιαφέρον.

Ελ Κααμπί: Σούπερ ενισχυμένη απόδοση* | Pamestoixima.gr

  • Πρώτος σκόρερ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε απόδοση 15.00* (από 11.00)

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο παιχνίδι της Εθνικής Μαρόκου και η εμπειρία του σε μεγάλες διοργανώσεις τον φέρνουν στο επίκεντρο των ειδικών αγορών*, με την ενισχυμένη απόδοση* να ξεχωρίζει.

Ολυμπιακός Champions League: Ενισχυμένη* επιλογή | Pamestoixima.gr

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Champions League και κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον στο Pamestoixima.gr. 

Με τις μάχες να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και την κατάταξη να κρίνεται στις λεπτομέρειες, οι επιλογές με ενισχυμένη απόδοση* δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» στην, κορυφαία αυτή, διοργάνωση.

  • League Stage: Ολυμπιακός να τερματίσει από 9η έως 24η θέση σε απόδοση 3.50* (από 3.00)

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις*, ειδικά στοιχήματα* και κορυφαίες επιλογές για μεγάλες διοργανώσεις σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

