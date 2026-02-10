ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Κύπελλο Ελλάδας: Ημιτελικοί με σούπερ προσφορές* και 0% γκανιότα** στο Pamestoixima.gr

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας έρχονται με δυνατές προσφορές*, ενισχυμένες αποδόσεις* και ειδικά στοιχήματα που απογειώνουν τη δράση στο Pamestoixima.gr.

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός-ΟΦΗ. Τέσσερις ομάδες, δύο εισιτήρια για τον τελικό. Η Τετάρτη (11/02) είναι ημέρα ρεβάνς και όλα κρίνονται σε 90 λεπτά. Στην Τούμπα (20:30), ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, έχοντας προβάδισμα μετά το 1-0 της Λεωφόρου, σε ένα ματς που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η δράση ξεκινά νωρίτερα, στις 17:00 στη Βοιωτία, όπου ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ, με τους δύο αντιπάλους να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 1-1 της Κρήτης. Και για όλα τα παιχνίδια, στο Pamestoixima.gr βρίσκεις επιλογές που ανεβάζουν την ένταση σε κάθε φάση.

Λεβαδειακός-ΟΦΗ: Ενισχυμένες αποδόσεις* | Pamestoixima.gr

Για την πρώτη μάχη της ημέρας, σε περιμένουν δυνατές αγορές με σούπερ ενισχυμένες* αποδόσεις:

  • Over 2.5 γκολ & Over 7.5 κόρνερ 3.55* (από 2.80)
  • Λεβαδειακός να κερδίσει & Over 5.5 Λεβαδειακός κόρνερ 3.90* (από 3.25)
  • Over 3.5 γκολ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 9.5 κόρνερ 8.25* (από 7.25)
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 10.5 κόρνερ 5.80* (από 4.85)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Ενισχυμένες αποδόσεις* | Pamestoixima.gr

Στην Τούμπα, το μεγάλο ντέρμπι συνοδεύεται από σούπερ bosted* επιλογές:

  • Γιακουμάκης & Ταμπορδά να σκοράρουν και οι δύο 15.00* (από 9.50)
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 10.5 κόρνερ 5.90* (από 4.75)
  • ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 5.5 ΠΑΟΚ κόρνερ 5.20* (από 4.15)
  • ΠΑΟΚ να κερδίσει, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 8.5 κόρνερ 6.60* (από 5.50)

0% Γκανιότα** σε Κύπελλο Ελλάδας & Premier League | Pamestoixima.gr

Οι μεγάλες αναμετρήσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς βρίσκεις 0% γκανιότα** σε όλα τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας και της Premier League. Περισσότερη δράση, περισσότερη απόδοση, σε κάθε παιχνίδι.

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Έπαθλα* στον αγώνα | Pamestoixima.gr

Τοποθετείς στοίχημα στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και κερδίζεις μοναδικά δώρα*, ανεβάζοντας την ένταση σε κάθε γκολ και σε κάθε καθοριστική φάση του αγώνα.

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις* και σούπερ προσφορές* σε περιμένουν για να ζήσεις τη δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. **Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα – Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα. 

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε

