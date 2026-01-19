ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Κρατάς το στοίχημά σου ασφαλές, με τη λειτουργία Golden Sub στη Stoiximan!

Μία νέα λειτουργία έρχεται να κάνει την κορυφαία πλατφόρμα στοιχήματος στην Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική. Με το Golden Sub, μπορείς να κρατάς το στοίχημά σου ενεργό, ακόμα κι αν ο παίκτης σου γίνει αλλαγή!

-Κράτησε το στοίχημά σου ασφαλές με τη νέα λειτουργία Golden Sub στη Stoximan!

Παίζοντας σε μονά, παρολί ή Bet Builder, σε αγορές που τα Lines παίζουν ρόλο, το νέο Golden Sub έφτασε στη Stoiximan για να σου δώσει ασφάλεια στο ποντάρισμά σου.

Διάβασε ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις:

  1. Αν στοιχηματίσεις στον Παίκτη Α να “σκοράρει ένα γκολ” σε έναν αγώνα όπου εμφανίζεται το εικονίδιο “Golden Sub”, αλλά ο Παίκτης Α δεν σκοράρει και γίνει αλλαγή: Το στοίχημα θα μεταφερθεί στον Παίκτη Β (τον αναπληρωματικό). Αν ο Παίκτης Β σκοράρει 1 γκολ, το στοίχημά σου κερδίζει.

-Κράτησε το στοίχημά σου ασφαλές με τη νέα λειτουργία Golden Sub στη Stoximan!

Το σημαντικό είναι να εξοικειωθείς με το εικονίδιο της συγκεκριμένης λειτουργίας και να παίζεις όσο πιο έξυπνα γίνεται για να κάνεις το στοίχημά σου προστατευμένο, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Δεν πρέπει να την συγχέεις με την προσφορά “Αλλαγή πριν το ημίχρονο”, ενώ θα πρέπει να έχεις καλά στο νου σου τους Όρους & Προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προσφοράς.

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1126* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Το 2026 ήρθε με δώρα*. Τα κάνεις δικά σου χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα