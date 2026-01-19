Κρατάς το στοίχημά σου ασφαλές, με τη λειτουργία Golden Sub στη Stoiximan!

Μία νέα λειτουργία έρχεται να κάνει την κορυφαία πλατφόρμα στοιχήματος στην Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική. Με το Golden Sub, μπορείς να κρατάς το στοίχημά σου ενεργό, ακόμα κι αν ο παίκτης σου γίνει αλλαγή!

Παίζοντας σε μονά, παρολί ή Bet Builder, σε αγορές που τα Lines παίζουν ρόλο, το νέο Golden Sub έφτασε στη Stoiximan για να σου δώσει ασφάλεια στο ποντάρισμά σου.

Διάβασε ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις:

Αν στοιχηματίσεις στον Παίκτη Α να “σκοράρει ένα γκολ” σε έναν αγώνα όπου εμφανίζεται το εικονίδιο “Golden Sub”, αλλά ο Παίκτης Α δεν σκοράρει και γίνει αλλαγή: Το στοίχημα θα μεταφερθεί στον Παίκτη Β (τον αναπληρωματικό). Αν ο Παίκτης Β σκοράρει 1 γκολ, το στοίχημά σου κερδίζει.

-Κράτησε το στοίχημά σου ασφαλές με τη νέα λειτουργία Golden Sub στη Stoximan!

Το σημαντικό είναι να εξοικειωθείς με το εικονίδιο της συγκεκριμένης λειτουργίας και να παίζεις όσο πιο έξυπνα γίνεται για να κάνεις το στοίχημά σου προστατευμένο, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Δεν πρέπει να την συγχέεις με την προσφορά “Αλλαγή πριν το ημίχρονο”, ενώ θα πρέπει να έχεις καλά στο νου σου τους Όρους & Προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προσφοράς.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1126* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Το 2026 ήρθε με δώρα*. Τα κάνεις δικά σου χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις