ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Κορυφαία ντέρμπι σε Ελλάδα και Αγγλία, κορυφαίες αποδόσεις στη winmasters!

Η Κυριακή είναι συνώνυμη της… μπαλίτσας γενικότερα. Και ειδικότερα αυτή η Κυριακή είναι συνώνυμη της… μπαλάρας. Πώς να ισχύει κάτι διαφορετικό άλλωστε, αφού την ίδια μέρα το πρόγραμμα γράφει Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι.

Κορυφαία ντέρμπι, λοιπόν, και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και φυσικά η winmasters είναι εδώ για να φέρει τις κορυφαίες αποδόσεις.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα! εδώ πέρα να μπει το ακόλουθο.

 Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκονται οι δύο ομάδες, το ντέρμπι των αιωνίων είναι πάντα μια διαφορετική συνθήκη. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η διαφορά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη και αυτή αποτυπώνεται και στις αποδόσεις της winmasters.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Η νίκη των «ερυθρόλευκων» προσφέρεται στο 1.55 και αυτή των «πρασίνων» στο πολύ υψηλότερο 6.50, ενώ την ισοπαλία τη συναντάμε στο 4.15.

Πάντα η αγορά των γκολ έχει το δικό της ενδιαφέρον. Το Under 2,5 έχει το προβάδισμα στη συγκεκριμένη μάχη με 1.86, αντί του 1.94 για το Over.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB. Εδώ  να μπεί το ακόλουθο.

Μεταφερόμαστε στο Νησί για το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι, εκεί όπου τα πράγματα δείχνουν πολύ πιο ισορροπημένα, τουλάχιστον σε επίπεδο αποδόσεων. Τη νίκη των Reds τη συναντάμε στο 2.40 και αυτή των Citizens στο 2.85, με την ισοπαλία στο 3.75.

Τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα κρύβουν, βέβαια, άλλη γλύκα με το combo για Over 2,5 γκολ και Over 9,5 κόρνερ να μην μπορεί να αγνοηθεί στο 2.79. Ενδιαφέρουσα επιλογή και το anytime τέρμα του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 1.94.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα