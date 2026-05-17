Κλείνει η αυλαία στο πρωτάθλημα με ειδικά στοιχήματα!

Το πρωτάθλημα της Super League ρίχνει την αυλαία του όσον αφορά τα Playoffs τίτλου, με άλλα δύο ντέρμπι.

Η 6η και τελευταία στροφή των Playoffs των θέσεων 1-4 έχει ως μοναδικό διακύβευμα τη δεύτερη θέση για τα προκριματικά του Champions League, καθώς η ΑΕΚ ήδη έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας και περιμένει την απονομή για την κορύφωση του… πάρτι.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη μεγάλη στιγμή της μετά το φινάλε του αγώνα της τελευταίας στροφής με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:30). Η «Ένωση» ήδη έδωσε αγώνα ως πρωταθλήτρια την προηγούμενη αγωνιστική στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, όπου δεν έδειξε ιδιαίτερα επηρεασμένη από την απουσία βαθμολογικού κινήτρου και δεν ηττήθηκε (1-1), παραμένοντας η μοναδική αήττητη ομάδα στα Playoffs, θέλοντας να ρίξει την αυλαία με τον πλέον ιδανικό τρόπο μπροστά στο κοινό της.

Εκείνος που κυνηγά το αποτέλεσμα στο ντέρμπι και όχι μόνο για λόγους γοήτρου είναι ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Φάληρο με το γκολ του Ροντινέι (1-0) πήρε κεφάλι στη μάχη με τον ΠΑΟΚ και με νίκη θα τερματίσει δεύτερος χωρίς να τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του «δικεφάλου» του Βορρά στη Λεωφόρο.

Την ίδια ώρα στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (19:30) στο κατά τα φαινόμενα τελευταίο επίσημο παιχνίδι του «τριφυλλιού» στην ιστορική του έδρα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ σίγουρα θα ήθελε να έχει τον κόσμο στο πλευρό της σε αυτό το ιστορικό «αντίο» για να κυνηγήσει το πρώτο «τρίποντο» γοήτρου στο μίνι πρωτάθλημα, καθώς μετρά τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες ως τώρα μετά και την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλουν μόνο νίκη και απώλεια του Ολυμπιακού για να τερματίσουν στη δεύτερη θέση, δίνοντας μια θετική νότα σε αυτή τη σεζόν όπου είχαν πολλά σκαμπανεβάσματα.

