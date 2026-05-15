Προγνωστικά Eurovision 2026: Τι παίζουμε στον τελικό

Γράφει από τη Βιέννη ο ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 22:00 (ΕΡΤ1) διεξάγεται στο «Βίνερ Στάντχαλε» της Βιέννης ο τελικός του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο Ακύλας, ο οποίος θα εμφανιστεί 6ος ανάμεσα στους 25 διαγωνιζόμενους, βρίσκεται στην 3η θέση στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στα προγνωστικά Eurovision για να κερδίσει τον διαγωνισμό, με απόδοση 7.50. Πρώτη προσφέρεται σταθερά η Φινλανδία, έχοντας πέσει πλέον στο 1.83, ενώ δεύτερη πήγε η Αυστραλία, στο 5.00.

Στο στοίχημα Eurovision 2026, το να μην τερματίσει η Ελλάδα στην πρώτη τριάδα προσφέρεται στο 1.65, ενώ το να είναι εκτός τετράδας πάει στο 2.00.

Αν δεν είναι ο Ακύλας τετράδα, ποιος θα είναι; Η πιθανότερη είναι η Φινλανδία, η οποία μετά από τη 2η θέση του 2023 με το Cha Cha Cha, που ήταν η πρώτη φινλανδόφωνη συμμετοχή της μετά από έξι αγγλόφωνες, έστειλε και πέρσι στη γλώσσα της, με το Ich Komme να έρχεται 11ο.

Τώρα, με αυτό το δυναμικό κομμάτι, και με ζωντανή πάνω στη σκηνή την εκτέλεση του βιολιού από την 56χρονη Λίντα Λάμπενιους, βρίσκεται κοντά στο να κερδίσει και να πάει έτσι το βραβείο για πρώτη φορά στην 70χρονη ιστορία του διαγωνισμού σε τραγούδι με φινλανδικό στίχο. Να σημειώσουμε ότι στο Head to Head με την Ελλάδα δίνεται στο 1.30 στα προγνωστικά Eurovision 2026.

Στοίχημα Απόδοση Να τερματίσει στην 4άδα η Ελλάδα: Όχι 2.00 Η2Η Φινλανδία-Ελλάδα: Φινλανδία 1.30 Να τερματίσει στην 3άδα η Ελλάδα: Όχι 1.65

Φαβορί Eurovision 2026

Άλλη επιλαχούσα για την 4άδα ή την 5άδα είναι η Ιταλία, η οποία παρά το παλαιού τύπου κομμάτι όπως από το Σαν Ρέμο όλοι διακρίναμε, κέρδισε τον εμβληματικό διαγωνισμό στην Ιταλία και συνεχίζει να έχει επίδραση και στη Eurovision. Μάλιστα, πέρασε πλέον ως πρώτο φαβορί στα προγνωστικά Eurovision 2026 όσον αφορά το να είναι η πρώτη χώρα από τις Big 4, με 1.65 πλέον, έναντι 2.10 της Γαλλίας.

Το να βρεθεί, δε, στις πρώτες 7 θέσεις τοποθετείται στο 1.80 μέσα από την ενότητα Ιταλία: Αριθμός θέσης κατάταξης: Under 7.5. Μας αρέσει και το H2H με τη Ρουμανία, όπου η απόδοση της Ιταλίας φτάνει στο 2.15, έναντι 1.65 των Βαλκάνιων.

Όσον αφορά την Αυστραλία, το να μην τερματίσει στο Top 3 στα προγνωστικά Γιουροβίζιον ανέρχεται στο 2.55. Θεωρούμε τις συμμετοχές της Δανίας και του Ισραήλ κατά πρώτο λόγο, αλλά και άλλες χορευτικές, όπως της Κύπρου και της Σουηδίας, πιο ενδιαφέρουσες μουσικές προτάσεις και δεν θα μας εκπλήξει αν βρεθούν σε καλύτερη θέση από την Delta, παρά τον φαβοριτισμό που παίρνει.

Το Ισραήλ παρουσιάζει ένα συγκροτημένο τραγούδι, με μια γεμάτη ερμηνεία από τον Νόαμ Μπετάν, που μας τραγουδάει στα γαλλικά «Michelle» και μας αρέσει περισσότερο από τη συμμετοχή της Γαλλίας, αλλά και της Αυστραλίας, στο head to head με την οποία το Ισραήλ δίνεται αουτσάιντερ (2.10) στα Eurovision προγνωστικά 2026.

Στοίχημα Απόδοση Να τερματίσει στην 3άδα η Αυστραλία: Όχι 2.55 Η2Η Ρουμανία-Ιταλία: Ιταλία 2.10 Under 7.5 θέση η Ιταλία: Ναι 1.80 H2H Γαλλία-Ιταλία: Ιταλία 1.65 H2H Αυστραλία-Ισραήλ: Ισραήλ 2.10

Eurovision 2026 στοίχημα

Η γηπεδούχος Αυστρία αποφάσισε να επανέλθει και αυτή στη γλώσσα της έπειτα από 12 χρόνια και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει. Τουλάχιστον στα αυτιά μας. Το να μπει στην πρώτη 15άδα στα προγνωστικά Eurovision πληρώνει 6.50, ενώ εμείς το έχουμε ποντάρει και στο 101.00 του να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα. Πιθανώς να μην χωράει στους 10 πρώτους, αλλά στο 101.00 λίγα βάζεις πολλά παίρνεις.

Το ενοχλητικό Bangaranga της Βουλγαρίας μεταμορφώθηκε στη ζωντανή εκτέλεση σε μία απόλαυση. Ο λόγος; Το χορευτικό της τραγουδίστριας και των υπόλοιπων τύπων στη σκηνή. Με ουσία, παλμό, ζωηράδα, εναλλαγές. Να ποιος θα μπει στη 10άδα, αν και στο 1.40 στο στοίχημα Eurovision 2026 δεν χάνεις και τίποτα να μείνεις αμέτοχος, μην πάθεις και κάνα έμφραγμα αν έρθει 11ο.

Στοίχημα Απόδοση Πρώτη 15άδα η Αυστρία: Ναι 6.50 Πρώτη 10άδα η Βουλγαρία: Ναι 1.40

Eurovision προγνωστικά 2026

Περιμένουμε τα αποτελέσματα των ημιτελικών να δούμε ποιος ψήφισε το Βέλγιο και το έστειλε στον τελικό. Δυστυχώς καλή μου Εσίλα θα κατακτήσεις μια θέση στις καρδιές μας, αλλά όχι στην πρώτη 15άδα στα Προγνωστικά Γιουροβίζιον (1.20 η ενότητα για 16η ή χειρότερα).

Η Δανία εμφανίζεται 1η απόψε και αυτός θεωρούμε ότι είναι ένας βασικός λόγος για την άνοδο της απόδοσής της στο Eurovision 2026 στοίχημα. Το να τερματίσει στην πρώτη πεντάδα δίνεται πλέον στο 2.10.