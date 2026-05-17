Καρό σημαία στα Play-offs με 0% γκανιότα και σούπερ «Ενισχυμένες» στα ντέρμπι της Super League

Τελευταία αγωνιστική στα play-offs της Super League, με το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League να κρίνεται σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός θέλει να χαλάσει οπωσδήποτε την κιτρινόμαυρη φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ψάχνει νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και μια μικρή… βοήθεια της Ένωσης προκειμένου να κάνει προσπέραση στην τελευταία «στροφή»!

Το ραντεβού με τα αστέρια περνάει μέσα από τις ντερμπάρες της Κυριακής και στην Elabet μπορείτε να βρείτε τις ενισχυμένες αποδόσεις για τις καθοριστικές αναμετρήσεις, όλες τις επιλογές για τα ματς της ημέρας, αλλά και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.72: Ακριβές σκορ 1-1

Η Ένωση πλέον έχει αποτινάξει από πάνω της κάθε άγχος, καθώς φρόντισε να ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια από την 4η αγωνιστική κιόλας των play-offs. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μίνι πρωταθλήματος απέδειξε τη σκληροτράχηλη φύση της και απέναντι στους Πειραιώτες έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη σεζόν ως αήττητη στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026.

Αν και είναι βαθμολογικά αδιάφορη, δεδομένα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε να αποφύγει να δει τον Ολυμπιακό να της χαλάει τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια και το γόητρο θα παίξει από μόνο του μεγάλο ρόλο στο ντέρμπι. Στη 2η θέση έχει βρεθεί πλέον ο Ολυμπιακός, αποκτώντας πλεονέκτημα για την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι γνωρίζουν πως με νίκη την τελευταία αγωνιστική «κλειδώνουν», όμως η απόδοσή τους δεν είναι και η καλύτερη στα play-offs.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.20: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Τελικό/Ισοπαλία

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League, σε ένα παιχνίδι που βαραίνει περισσότερο τους Θεσσαλονικείς. Αφού δεν κατάφερε να λυγίσει την ΑΕΚ στην Τούμπα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας και στο -2 από τον Ολυμπιακό. Στην άδεια από κόσμο Λεωφόρο θα έχει μια τελευταία ευκαιρία ώστε να ανατρέψει την κατάσταση και να κλειδώσει τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, όμως χρειάζεται μόνο νίκη και τη… βοήθεια της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να αφήσει πίσω τους Ερυθρόλευκους.

Την τελευταία φορά που επισκέφθηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά οι Πράσινοι αποκτούν ακόμα δυναμική εντός έδρας και το παρελθόν τους κλείνει το μάτι. Σε επίπεδο πρωταθλήματος άλλωστε μετρούν το απόλυτο 3/3 στα προηγούμενα ματς, με τον ΠΑΟΚ να φεύγει τελευταία φορά νικητής πίσω στο 2024.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.00: Ημίχρονο/Ισοπαλία – Under 1,5 Γκολ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Ολντ Τράφορντ», με τις δυο ομάδες να έχουν εκπληρώσει ήδη τους στόχους τους. Από τη στιγμή που ο Μάικλ Κάρικ πήρε τα ηνία, οι Κόκκινοι Διάβολοι βρήκαν και πάλι το καλό τους πρόσωπο στην Αγγλία κι εξασφάλισαν την επιστροφή τους στο Champions League.

Δεν θα προκαλέσει λοιπόν μεγάλη εντύπωση αν οι ταχύτητες παραμείνουν χαμηλές απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδίως από τη στιγμή που και οι Reds από την πλευρά τους δεν καίγονται πλέον για βαθμούς. Ο Βίτορ Περέιρα άλλωστε έφερε εις πέρας το στόχο για τον οποίο προσελήφθη.

Η Φόρεστ εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της στην κατηγορία την προηγούμενη αγωνιστική κι απέναντι στη Γιουνάιτεντ δεν θα παίξει το «κεφάλι» της για τη σωτηρία. Οι Reds πάντως τρέχουν ένα αήττητο οκτώ αγώνων στην Premier League που ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου κι ενδεχομένως να θελήσουν να το προστατέψουν μέχρι το τέλος της σεζόν, έστω για το γόητρο.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

