Προγνωστικά Roland Garros 2026: Στοίχημα Αποδόσεις Φαβορί

Πότε είναι το Rοland Garros 2026

Η μεγάλη γιορτή ανοίγει αυλαία τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό των Ανδρών στις 7 Ιουνίου. Ως γνωστόν, διεξάγεται στα γήπεδα του Παρισιού και είναι το μοναδικό Γκραν Σλαμ που παίζεται σε χωμάτινη επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια όλης της διοργάνωσης, η Kingbet θα σου κρατάει συντροφιά με προγνωστικά τένις από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.

Roland Garros 2026 Άνδρες – Φαβορί και Αποδόσεις

Πολυνίκης του roland garros και «βασιλιάς του χώματος» παραμένει ο φοβερός Ράφα Ναδάλ με 14 κατακτήσεις. Πλέον, έχει εγκαταλείψει το άθλημα ο Ισπανός και θέλει να πάρει την σκυτάλη ο συμπατριώτης του, Κάρλος Αλκαράθ. Ο 23χρονος τενίστας κατέκτησε τον περσινό τίτλο, αλλά φέτος ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στο roland garros 2026, λόγω προβλήματος στον καρπό.

To πρώτο και αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο roland garros των 2.800.000 ευρώ είναι ξεκάθαρα ο Σίνερ. Πέρσι, ηττήθηκε από τον Αλκαράθ στον τελικό. Το ρολάν γκαρός είναι το μοναδικό Γκραν Σλαμ που δεν έχει κατακτήσει ακόμα ο Ιταλός.

Η απόδοση, όμως, κατάκτησης του δεν ξεπερνάει το 1.30. Υπάρχουν τενίστες που μπορούν να τον απειλήσουν, όπως ο κάτοχος 24ων Γκραν Σλαμ και τριών ρολάν γκαρός, Τζόκοβιτς (12.00), ο φορμαρισμένος Ζβέρεφ (12.00) και ο απρόβλεπτος Μεντβέντεφ (35.00), που πριν λίγες μέρες τον παίδεψε στη Ρώμη. Ομως, πολύ δύσκολα θα τον κερδίσει ακόμα και κάποιος εξ αυτών σε μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και πέντε σετ.

Νικητής Roland Garros 2026 Απόδοση Γιάνικ Σίνερ 1.30 Νόβακ Τζόκοβιτς 12.00 Αλεξάντερ Ζβέρεφ 12.00 Ραφαέλ Χόνταρ 15.00 Κάσπερ Ρουντ 18.00 Άρθουρ Φις 20.00 Ζοάο Φονσέκα 25.00 Ντανίλ Μεντβέντεφ 35.00

Roland Garros 2026 Γυναίκες – Φαβορί και Αποδόσεις

Στις γυναίκες τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Η κάτοχος Γκοφ είναι τρίτο φαβορί στο 8.00 και η αλήθεια είναι πως πολύ δύσκολα θα κάνει το ριπίτ. Πρώτο φαβορί είναι η εξαιρετική Σφιόντεκ (3.25), η οποία είναι τα τελευταία χρόνια η… βασίλισσα του τουρνουά με κατακτήσεις το 2020, το 2022, το 2023 και το 2024. Από κοντά ακολουθεί η Σαμπαλένκα (4.00), η οποία πέρσι έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ, αλλά έχασε τα δύο επόμενα και λύγισε στο νήμα.

Νικήτρια Roland Garros 2026 Απόδοση Ίγκα Σφιόντεκ 3.25 Αρίνα Σαμπαλένκα 4.00 Κόκο Γκοφ 8.00 Έλενα Ριμπάκινα 9.00 Μίρα Αντρέεβα 11.00 Αμάντα Ανισίμοβα 25.00 Μάρτα Κόστιουκ 25.00 Ελίνα Σβιτολίνα 30.00

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός

Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά όλους τους λάτρεις του τένις στη χώρα μας είναι τι θα κάνει ο Τσιτσιπάς στο ρολάν γκαρός 2026 και τι θα κάνει η Σάκκαρη στο ρολάν γκαρός 2026.

Ο Τσιτσιπάς μπορεί να έχει κατρακυλήσει στην παγκόσμια κατάταξη και να προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, αλλά παραδοσιακά στο χώμα τα πηγαίνει πολύ καλά. Του αρέσουν οι πιο αργές επιφάνειες. Τρανό παράδειγμα ο τελικός ρολαν γκαρος που έφτασε το 2021 και ηττήθηκε με 3-2 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Θέλει να κάνει την προσωπική του αντεπίθεση, αλλά δεν νομίζω πως θα καταφέρει κάτι περισσότερο από το να περάσει δύο γύρους. Πλέον, έχει χάσει πολλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και αυτό φέρνει άμεσα πολύ πιο δύσκολές κληρώσεις.

Όσον αφορά τη Σάκκαρη, έχω την αίσθηση πως μπορεί να πάει καλύτερα και να ανέβει από το Νο. 47. Το 2021 έφτασε ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης, που αποτέλεσε και το αγωνιστικό της ταβάνι. Στη Ρώμη, πριν λίγες μέρες, αποκλείστηκε στους «64» από τη Ριμπάκινα με 2-0. Έχει τη δυναμική να περάσει κι αυτή τουλάχιστον δύο γύρους και στη συνέχεια εξαρτάται από τα σταυρώματα.

Προγνωστικά Roland Garros 2026

Εν κατακλείδι, θα πάμε στη κατάκτηση του Σίνερ (1.30) στους άνδρες, ο οποίος με την απουσία του Αλκαράθ δείχνει να μην έχει αντίπαλο, ενώ στις γυναίκες περιμένω η Σφιόντεκ (3.50) αυτή τη φορά να επιστρέψει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Για τα δικά μας παιδιά τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου αισιόδοξα. Τόσο ο Τσιτσιπάς, όσο και η Σάκκαρη πολύ δύσκολα θα περάσουν περισσότερους από δύο γύρους.

Μάλιστα, ο Τσιτσιπάς έχει ήδη κλείσει θέση στο τριήμερο τουρνουά στο γρασίδι Bonmont Tennis Masters της Ελβετίας που θα διεξαχθεί 5-7 Ιουνίου, σε περίπτωση που αποκλειστεί πρόωρα από το roland garros. Από την πλευρά της η Σάκκαρη αποκλείστηκε νωρίς στη Ρώμη, παίζοντας άσχημα και συμμετείχε σε 500αρι τουρνουά στο Στρασβούργο για να κρατήσει την αγωνιστική της ετοιμότητα σε υψηλά επίπεδα.

