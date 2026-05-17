ΑΕΚ – Ολυμπιακός με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play-off των θέσεων 1-4 της Super League. Κλείνει η αυλαία και η ΑΕΚ θα κάνει φιέστα για τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός μάχεται για να βγει δεύτερος. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη ή να μη νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι έτοιμη για φιέστα. Ωστόσο, δεν είναι αδιάφορη. Αήττητη από τον περασμένο Οκτώβριο, θέλει να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό για να χαρεί διπλά προτού στρέψει την προσοχή της στην offseason και στο τι θα κάνει την επόμενη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο επόμενο Champions League με νίκη, ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο του ΠΑΟΚ, ή ακόμη και με ήττα, αρκεί οι Θεσσαλονικείς να μην νικήσουν το Παναθηναϊκό. Η ήττα που γνώρισε από την ΑΕΚ στις 5 Απριλίου διέκοψε το αήττητο σερί του απέναντι στην Ένωση που κρατούσε 4 ματς (3 νίκες).

Ο άσος της ΑΕΚ ανέρχεται στο 3.20** και το διπλό του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 2.30** στην πλατφόρμα της Betsson. Το Over 2,5 γκολ βρίσκεται στο 2.15**, ενώ το αντίστοιχο Under το βλέπουμε στο 1.71**. Όσο για το Goal/Goal & Over 2,5 γκολ, δίνεται στο 2.42**.

Κυνηγάει τη 2η θέση ο ΠΑΟΚ

Για την ίδια αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένων των θυρών «Απόστολος Νικολαΐδης». Βαθμολογικά αδιάφορο το ματς για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ μάχεται για τη δεύτερη θέση και χρειάζεται στραβοπάτημα του Ολυμπιακού προκειμένου να πάρει εκείνος το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώνει με ακόμη μια αγωνιστική περίοδο όπου δεν κατάφερε να πετύχει τους βασικούς του στόχους. Το βλέμμα του είναι στο μέλλον του και το πώς θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός στις εγχώριες διοργανώσεις ώστε να διεκδικήσει τίτλους.

Ο ΠΑΟΚ, πάλι, θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση, για να μπορέσει να αγωνιστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στα δύο τελευταία του παιχνίδια, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, έμεινε στο 1-1. Έφτασε τα πέντε διαδοχικά ματς που δέχεται γκολ. Από την άλλη, δεν δέχτηκε γκολ στους 4 τελευταίους αγώνες του με τον Παναθηναϊκό.

Ο άσος του Παναθηναϊκού φτάνει στο 3.45** και το διπλό του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 2.06** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Goal/Goal τοποθετείται στο 1.85**, ενώ το No Goal δίνεται στο 1.88**. Με Bet Builder, ο συνδυασμός Νίκη ΠΑΟΚ & Goal/Goal & Over 2,5 γκολ ανεβαίνει στο 4.14** στην πλατφόρμα της Betsson.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά πρακτικό Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ