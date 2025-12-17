Κλειδώνει την οκτάδα με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (18/12)

H AEK υποδέχεται την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η Ένωση βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την απευθείας πρόκριση της στους «16». Την προηγούμενη αγωνιστική άλλωστε πήρε ένα σπουδαίο διπλό (2-1) στη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Οι παίκτες του Νίκολιτς πραγματοποίησαν ένα πολύ καλό 2ο ημίχρονο και με γκολ των Μάριν (52’) και Κοϊτά (63’) έφτασαν σε μία δίκαιη ανατροπή. Μετά το αυτογκόλ του Μουκουντί στο 4’ και την κακή εμφάνιση του πρώτου μέρους, έδειξαν χαρακτήρα και πλέον τους αρκεί μία νίκη με αντίπαλο την Κραϊόβα για να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη συγκεντρώσει 10 βαθμούς και θεωρητικά έχουν ελπίδες ακόμα και για την 1η θέση. Για το πρωτάθλημα άλλωστε πέρασαν σαν «σίφουνας» από την έδρα του Παναιτωλικού, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0.

Το μεγάλο κέρδος για την ΑΕΚ ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Ο Νίκολιτς του έδωσε θέση βασικού και ο Κροάτης μέσος τον δικαίωσε με τρομερή εμφάνιση και 2 γκολ στο 2ο ημίχρονο (62’, 65’).

Έτσι η Ένωση εκμεταλλεύτηκε το 0-0 του Ολυμπιακού με τον Άρη, μείωσε την απόσταση από την κορυφή στον 1 βαθμό και μπήκε για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου.

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1: 1.51 X:4.20 2:6.50

Από την άλλη οι Ρουμάνοι γνώρισαν την εντός έδρας ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από τη Σπάρτα Πράγας (2-1) και έχασαν μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με 7 βαθμούς έως τώρα έχουν σοβαρές πιθανότητες ακόμα και με ήττα όμως τότε θα κοιτάξουν και τα άλλα αποτελέσματα. Στο πρωτάθλημα έδειξαν καλό πρόσωπο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Χέρμανσταντ την Κυριακή και πήραν τη νίκη με 2-0.

Συνεχίζουν να βρίσκονται στην 4η θέση και στο -3 από την κορυφή, σε ένα συναρπαστικό φετινό ρουμάνικο πρωτάθλημα.

