Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson (05/11)

Η Κλαμπ Μπριζ φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Από τότε που άλλαξε το format στη διοργάνωση, οι ομάδες δεν κυνηγούν απλώς τις νίκες, αλλά και τα μεγάλα σκορ, κάτι που θα επιδιώξει να πράξει τώρα και η φιλοξενούμενη.

Ο άσος της Κλαμπ Μπριζ τοποθετείται στο 6.10** και το διπλό της Μπαρτσελόνα το βρίσκουμε στο 1.45** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και το εργαλείο Bet Builder, η πιο δημοφιλής λειτουργία των τελευταίων ετών, με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κουπόνι, με διαφορετικές αγορές από τον ίδιο αγώνα.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Στο Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα οι αποδόσεις συναρπάζουν και ικανοποιούν και όσους ψάχνουν δυνατά στάνταρ, αλλά κι εκείνους που κυνηγούν τις εκπλήξεις. Ταυτόχρονα, θα προκύψουν και σημαντικές ευκαιρίες στο στοίχημα online, ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης. H Κλαμπ Μπριζ έχει 1 ισοπαλία και 3 ήττες με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα (3-7 γκολ).

Η Κλαμπ Μπριζ νίκησε στους τέσσερις αγώνες της στα καλοκαιρινά προκριματικά και ξεκίνησε πολύ δυνατά και στη League Phase, όταν επικράτησε πολύ εύκολα με 4-1 εντός της Μονακό. Ωστόσο, ακολούθησαν δύο εκτός έδρας ήττες, από την Αταλάντα στο Μπέργκαμο και την Μπάγερν στο Μόναχο. Στο πρωτάθλημα Βελγίου παραμένει αήττητη σε επτά ματς, μετρώντας πέντε σερί νίκες. Τελευταία αυτή επί της ουραγού Ντέντερ, εντός έδρας, το βράδυ του Σαββάτου.

Στο μακροχρόνιο στοίχημα στο τσάμπιονς λιγκ η Μπαρτσελόνα θεωρείται 3ο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Στην πλατφόρμα της Betsson προσφέρεται στο 7.00**, πίσω από την Άρσεναλ που δίνεται στο 6.00** και την Παρί Σεν Ζερμέν, που τη βρίσκουμε στο 5.60**. Οι Καταλανοί αντέδρασαν μετά την ήττα τους από τους Παριζιάνους και την προηγούμενη αγωνιστική κι επέστρεψαν στις επιτυχίες. Βρίσκονται οριακά εκτός της πρώτης εξάδας και θα ήθελαν με τη συμπλήρωση της μισής διαδρομής της League Phase να βρεθούν σε αυτήν. Θετική είναι η πορεία τους και στη La Liga, αν και η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου έφερε μία σχετική απογοήτευση.

Σχεδόν σε όλους τους αγώνες της Μπαρτσελόνα, σε Ισπανία κι Ευρώπη, έχει σημειωθεί Over 2,5, επιλογή που επιβεβαιώνεται και στα περισσότερα εγχώρια και διεθνή παιχνίδια της Κλαμπ Μπριζ. Ωστόσο, η μεταξύ τους παράδοση έχει… διαφορετική άποψη, καθώς οι τρεις από τις τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις τους έμειναν στο Under 2,5. Το Over 2.5 στο Κλαμπ Μπριζ εναντίον Μπαρτσελόνα δίνεται στο 1.31** στην πλατφόρμα της Betsson, ενώ το Under 2.5 τοποθετείται στο 3.50**.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρείτε πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα, συγκεντρωμένες όλες σε μια σελίδα, οι οποίες θα σας προσφέρουν απίστευτες ευκαιρίες για ποντάρισμα.

Στο Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα το στοίχημα για τους «μπλαουγκράνα» αποτελεί όχι μόνο το να κερδίσουν τους τρεις βαθμούς, αλλά και το να βάλουν όσο περισσότερα γκολ μπορούν. Στην κατηγορία Μπαρτσελόνα – Συνολικά Γκολ, που προσελκύει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το Over 2.5 στην πλατφόρμα της Betsson το βρίσκουμε στο 1.95** και το Under 2.5 στο 1.83**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο τριπλός συνδυασμός Χάντικαπ τριπλής επιλογής -1, αριθμός γκολ: Over 2.5 και συνολικά κόρνερ: Over 7.5 ανεβαίνει στο 3.30** (από 3.01). Το να σκοράρει ο Χρήστος Τζόλης από την άλλη, πάει στο 3.85** (από 3.50) στην πλατφόρμα της Betsson.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ