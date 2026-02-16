«Kαυτό» διήμερο Champions League στη Stoiximan!

Οι 16 ομάδες που διεκδικούν το να κάνουν τη σεζόν τους μεγαλύτερη στο Champions League, μπαίνουν στην αδηφάγο αρένα της Νο1 διοργάνωσης του κόσμου. Από το Μόντε Κάρλο μέχρι και το Μπούντε της Νορβηγίας, οι ομάδες σε καλούν σε ένα νέο Mission για να σε ανταμείψουν για τη δράση σου. Ολοκλήρωσες το Mission; Πήρες έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου. Επιπλέον, οι αγώνες της 1ης μέρας (17/2) θα προσφερθούν όλοι με Bet Builder Boost 25%.

Carnival Mode On με 415 Δώρα* χωρίς κατάθεση

Με ομάδες που η παλιά μορφή της διοργάνωσης θα βόλευε ακόμα και στην τετράδα, η ώρα των «ρεπεσάζ» έφτασε. Το Champions League, σε οποιαδήποτε φάση του, αποτελεί το πιο θελκτικό αθλητικό προϊόν. Έτσι, το απολαμβάνεις και στοιχηματικά με ένα έπαθλο* ανταμοιβής μέσα από το Mission.

Συμμετέχεις με τις αγορές που προτιμάς, σε όλους τους αγώνες εκτός από το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν που θα έχει δικό του Mission, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες του Champions League!

Επιπλέον, με το Bet Builder Boost, μπορείς να ετοιμάσεις δελτίο με αυτόν το μηχανισμό και αν πας ταμείο, θα ανταμειφθείς με πριμ 25% στα κέρδη σου.

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις