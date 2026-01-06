Καταλανοί, Βάσκοι και στη μέση οι σούπερ αποδόσεις της winmasters!

Με το που μπήκαμε στο 2026, το ισπανικό Σούπερ Καπ έρχεται να μας σερβίρει τρομερές αναμετρήσεις. Απόψε (7/1, 21:00), ο πρώτος ημιτελικός στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ Μπαρτσελόνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αυτός που θα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στο τελικό της Κυριακής είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης, είτε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πόλεμος! Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στη winmasters για το σημερινό παιχνίδι.

Η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Σαφές προβάδισμα στον άσο της Μπαρτσελόνα (1.52), με την ισοπαλία και το διπλό να ξεφεύγουν (4.45 και 6.70 αντίστοιχα).

Καθώς όμως μιλάμε για νοκ άουτ αγώνα, ενδιαφέρον έχουν και οι τιμές πρόκρισης. Η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική, με τους «μπλαουγκράνα» να δίνονται στο 1.26 και τους Βάσκους στο 3.90.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι, που αρέσκονται να πηγαίνουν σε αγορές τερμάτων. Και στη winmasters, το ενδιαφέρον στα γκολ είναι τεράστιο. Υψηλό το line, στο 3, με το Over να είναι ελαφρύ φαβορί στο 1.83, έναντι του διπλασιασμού του Under (2.00).

Μεγαλύτερη η «ψαλίδα» στο Goal/Goal και No Goal, με το ενδεχόμενο να βρουν δίχτυα και οι δύο ομάδες να «πληρώνει» 1.65, ενώ το αντίθετο σενάριο τοποθετείται στο 2.23.

